Znanstvenici pronašli rješenje: Evo kako spriječiti galebove da kradu pomfrit

Pixabay / Ilustracija

Galebovi su poznati po tome što kradu pomfrit od neopreznih ljudi na plažama u Velikoj Britaniji, no novo istraživanje pokazuje da bi crtanje para očiju na kutijama za hranu za van moglo odvratiti ptice i smanjiti krađe i do 50 posto.

Podijeli

Oglas

Laura Kelly sa Sveučilišta u Exeteru i njezini kolege ponudili su galebovima primamljivu hranu za van na više obalnih lokacija u Devonu i Cornwallu.

Kada su imali izbor između kutije s nacrtanim očima i obične kutije, galebovi su sporije prilazili onoj s očima i rjeđe je kljucali, piše Guardian.

Rezultati, objavljeni u časopisu Ecology and Evolution, pokazuju da učinak traje jer galebovi ostaju oprezni prema kutijama s očima čak i nakon višestrukog izlaganja.

Učinak "budnih očiju" pokazao se učinkovitim i u drugim situacijama, primjerice za držanje čvoraka podalje od usjeva, ptica grabljivica dalje od aerodroma, pa čak i za smanjenje napada predatora na stoku, primjerice crtanjem očiju na stražnjem dijelu životinje.

Možda nije loša ideja primijeniti ovu metodu i na vrane u Beogradu koje svakog jutra po parkovima vade sadržaj iz kanti za smeće.