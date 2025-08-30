Znate li što ne smijete reći prije leta? Jedna riječ dovoljna za kaznenu prijavu

Incident u berlinskoj zračnoj luci BER izazvao je veliku pažnju: bivšem šefu kompanije Metro, Eckhardu Cordesu (74), nije bilo dopušteno ukrcavanje na let Lufthanse. Razlog? Menadžer je glasno kritizirao zračnu luku, rekavši da je BER „tako loš da čovjek ponekad poželi da ga jednostavno dignu u zrak“.
Cordes je ostao prizemljen. Uopće, putnici bi se trebali suzdržati od ovakvih neukusnih komentara – ne samo zato što, kao u ovom slučaju, mogu ostati bez leta, već i zato što takve izjave mogu aktivirati sigurnosne protokole, uključujući dodatne policijske kontrole prtljage.
Naime, čak i kada se čine kao bezazleni „šaljivi“ komentari, izjave o bombama, oružju i sličnom ozbiljno se shvaćaju kao potencijalna prijetnja sigurnosti leta, piše Bild, a prenosi Fenix magazin.
Što nikako ne biste smjeli izgovoriti u zračnoj luci
To uključuje izraze poput „terorizam“, „otrov“, „otmica aviona“ ili bilo koje druge potencijalno opasne izjave – pa čak i ako su izrečene u šali. Tako je, primjerice, jedan bračni par na aerodromu u Düsseldorfu ostao bez leta za Španjolsku nakon što su tijekom predaje prtljage rekli osoblju da se u njihovom koferu nalazi bomba. Kasnije su policiji tvrdili da je riječ o „glupoj šali“, no to im nije pomoglo – osim što im je odbijen ukrcaj, pokrenut je i kazneni postupak protiv njih.
Odluku donosi kapetan
Prema riječima pravnog stručnjaka za putovanja, Paula Degotta, odluka o isključenju putnika s leta uvijek je u nadležnosti zrakoplovne kompanije i kapetana zrakoplova. Kapetan ima pravo naređivanja i može zabraniti ukrcaj ako procijeni da putnik predstavlja prijetnju sigurnosti i redu u zrakoplovu.
Upozorenja i na drugim zračnim lukama
Zanimljivo je da se, primjerice, na aerodromu u litvanskom glavnom gradu Vilniusu, putnike izričito upozorava na neprimjerene šale. Neposredno prije sigurnosne kontrole nalazi se znak na kojem piše: „Osobe koje daju neprikladne komentare o otmicama aviona, posjedovanju oružja ili eksploziva mogu biti kažnjene.“
Pristojnost na prvom mjestu
Općenito, bez obzira na zemlju, svi putnici bi se tijekom boravka u zračnoj luci – bilo na sigurnosnoj provjeri ili pri ukrcaju – trebali ponašati smireno i suradnički. Jer, osim opasnih izjava, i ignoriranje uputa, nepoštivanje osoblja ili bezobrazni komentari također mogu dovesti do isključenja s leta.
