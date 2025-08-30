Znate li što ne smijete reći prije leta? Jedna riječ dovoljna za kaznenu prijavu

To uključuje izraze poput „terorizam“, „otrov“, „otmica aviona“ ili bilo koje druge potencijalno opasne izjave – pa čak i ako su izrečene u šali. Tako je, primjerice, jedan bračni par na aerodromu u Düsseldorfu ostao bez leta za Španjolsku nakon što su tijekom predaje prtljage rekli osoblju da se u njihovom koferu nalazi bomba. Kasnije su policiji tvrdili da je riječ o „glupoj šali“, no to im nije pomoglo – osim što im je odbijen ukrcaj, pokrenut je i kazneni postupak protiv njih.