Croatia Airlines dobio novi zrakoplov: Poznato je i kako su ga nazvali

Croatia Airlines u subotu je u Zagrebu dočekao šesti novi zrakoplov Airbus A220-300, kapaciteta putničkih 149 sjedala. Najnoviji zrakoplov ima registarsku oznaku 9A-CAP i dobio je ime Zadar.
Kao i svi novi zrakoplovi kojima je lani počela obnova flote, stigao je izravno iz Airbusove tvornice u kanadskom Mirabelu, priopćili su iz Croatia Airlinesa te dodali da se time nastavlja obnova cjelokupne postojeće flote hrvatskoga nacionalnog avioprijevoznika.
Croatia Airlines u ovoj turističkoj sezoni raspolaže sa šest novih zrakoplova Airbus A220-300, odnosno s flotom od ukupno 16 zrakoplova u kojoj su, osim nove flote A220, još i četiri zrakoplova Airbus A319, dva zrakoplova Airbus A320 i četiri zrakoplova Dash 8-Q400.
Do kraja ove godine očekuje se isporuka još jednoga novog zrakoplova, a bit će to prvi zrakoplov tipa A220-100, kapaciteta 127 putničkih sjedala.
Projekt cjelokupne obnove flote trebao bi završiti u 2027. godini kada bi u floti Croatia Airlinesa trebalo biti ukupno 15 novih zrakoplova A220, od čega će 13 biti A220-300 i dva A220-100, stoji u priopćenju.
