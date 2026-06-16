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7 pasmina pasa koje se smatraju najvećim proždrljivcima (pojeli bi sve što im se nađe na putu)
Hrana je mnogim psima jedno od najvećih zadovoljstava, no neke se pasmine posebno ističu svojim apetitom. Iako je njihovo oduševljenje obrocima često simpatično, važno je da vlasnici osiguraju uravnoteženu prehranu i zdrav način života.
Pogledajmo koje se pasmine ubrajaju među najveće ljubitelje hrane, piše slovenski Metropolitan.
1. Labrador retriver
Labradori su poznati kao jedni od najvećih ljubitelja hrane među psima. Često pojedu gotovo sve što im dođe pod njušku i rijetko propuštaju priliku za poslasticu. Zbog toga imaju povećan rizik od pretilosti.
Njihova velika želja za hranom proizlazi i iz prošlosti, kada su obavljali zahtjevne radne zadatke i trebali mnogo energije. Iako danas uglavnom žive kao obiteljski psi, njihov apetit ostao je jednako snažan. Zato su pravilno doziranje obroka i dovoljno kretanja vrlo važni.
2. Bigl
Biglovi možda nisu veliki psi, ali imaju iznenađujuće velik apetit. Zahvaljujući iznimno razvijenom njuhu brzo pronalaze hranu i teško joj odolijevaju. Često ih privlače ostaci hrane na stolu ili mirisi iz kuhinje.
Budući da su nekada uzgajani za lov, trebali su mnogo energije, što je utjecalo i na njihove prehrambene navike. Danas im je potrebna kontrolirana prehrana i redovita tjelesna aktivnost kako bi ostali u dobroj formi.
3. Zlatni retriver
Zlatni retriveri su prijateljski, društveni i gotovo uvijek spremni za obrok. Hrana im predstavlja veliko zadovoljstvo pa se mogu brzo udebljati ako vlasnici ne prate njihovu prehranu.
Njihova prošlost radnih pasa objašnjava potrebu za većim unosom energije. No kako većina danas više ne obavlja fizički zahtjevne zadatke, važno je da količina hrane odgovara njihovoj stvarnoj aktivnosti.
4. Njemački ovčar
Njemački ovčari snažni su i vrlo aktivni psi te trebaju dovoljno kvalitetne hrane za održavanje energije. Zbog svojih zadaća u policiji, vojsci i drugim radnim okruženjima oduvijek su imali povećane energetske potrebe.
Ako vode manje aktivan život, količinu hrane treba odgovarajuće prilagoditi. Pravilna prehrana i kretanje ključni su za njihovo zdravlje i tjelesnu spremnost.
5. Rotvajler
Rotvajleri imaju snažno i mišićavo tijelo koje zahtijeva odgovarajuću prehranu. Njihov je apetit obično vrlo dobar pa bez nadzora mogu brzo pojesti više hrane nego što im je stvarno potrebno.
Redovita tjelesna aktivnost pomaže im trošiti energiju, a vlasnici moraju osigurati uravnoteženu prehranu koja podupire njihovo zdravlje i fizičku kondiciju.
6. Buldog
Iako buldozi nisu osobito živahni psi, često jako vole hranu. Zbog sporijeg metabolizma i manje aktivnosti mogu se brzo početi debljati.
Važno je da njihovi obroci ostanu umjereni i uravnoteženi. Svakodnevne šetnje i lagana tjelesna aktivnost također pomažu u održavanju primjerene tjelesne težine.
7. Bernardinac
Bernardinci spadaju među najveće pasmine pasa, pa nije iznenađujuće da trebaju više hrane od manjih pasa. Njihova veličina i tjelesna masa zahtijevaju odgovarajući energetski unos.
U prošlosti su pomagali u spašavanju ljudi u planinama, što je zahtijevalo mnogo snage i izdržljivosti. Danas uglavnom vode mirniji život, ali je i dalje važno da njihova prehrana bude pažljivo planirana jer su skloni dobivanju na težini.
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