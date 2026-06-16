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velike žderonje

7 pasmina pasa koje se smatraju najvećim proždrljivcima (pojeli bi sve što im se nađe na putu)

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16. lip. 2026. 18:00
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A Golden Retriever dog jumps into a pool at the 'Dogs and Fun' fair at the Westfalenhallen congress centre in Dortmund, western Germany on May 10, 2026.
Ina FASSBENDER / AFP

Hrana je mnogim psima jedno od najvećih zadovoljstava, no neke se pasmine posebno ističu svojim apetitom. Iako je njihovo oduševljenje obrocima često simpatično, važno je da vlasnici osiguraju uravnoteženu prehranu i zdrav način života.

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Pogledajmo koje se pasmine ubrajaju među najveće ljubitelje hrane, piše slovenski Metropolitan.

1. Labrador retriver

Labradori su poznati kao jedni od najvećih ljubitelja hrane među psima. Često pojedu gotovo sve što im dođe pod njušku i rijetko propuštaju priliku za poslasticu. Zbog toga imaju povećan rizik od pretilosti.

Naun, a Labrador Retriever of a Thai K9 rescue unit, gets protective boots on before taking part in search-and-rescue operations at the site of an under-construction building collapse in Bangkok on April 1, 2025.
Chanakarn Laosarakham / AFP

Njihova velika želja za hranom proizlazi i iz prošlosti, kada su obavljali zahtjevne radne zadatke i trebali mnogo energije. Iako danas uglavnom žive kao obiteljski psi, njihov apetit ostao je jednako snažan. Zato su pravilno doziranje obroka i dovoljno kretanja vrlo važni.

2. Bigl

Biglovi možda nisu veliki psi, ali imaju iznenađujuće velik apetit. Zahvaljujući iznimno razvijenom njuhu brzo pronalaze hranu i teško joj odolijevaju. Često ih privlače ostaci hrane na stolu ili mirisi iz kuhinje.

People pet a Beagle at the American Kennel Club's annual "Meet the Breeds" event at the Jacob K. Javits Convention Center in New York City on January 25, 2025.
TIMOTHY A. CLARY / AFP

Budući da su nekada uzgajani za lov, trebali su mnogo energije, što je utjecalo i na njihove prehrambene navike. Danas im je potrebna kontrolirana prehrana i redovita tjelesna aktivnost kako bi ostali u dobroj formi.

3. Zlatni retriver

Zlatni retriveri su prijateljski, društveni i gotovo uvijek spremni za obrok. Hrana im predstavlja veliko zadovoljstvo pa se mogu brzo udebljati ako vlasnici ne prate njihovu prehranu.

A Golden Retriever dog jumps into a pool at the 'Dogs and Fun' fair at the Westfalenhallen congress centre in Dortmund, western Germany on May 10, 2026.
Ina FASSBENDER / AFP

Njihova prošlost radnih pasa objašnjava potrebu za većim unosom energije. No kako većina danas više ne obavlja fizički zahtjevne zadatke, važno je da količina hrane odgovara njihovoj stvarnoj aktivnosti.

4. Njemački ovčar

Njemački ovčari snažni su i vrlo aktivni psi te trebaju dovoljno kvalitetne hrane za održavanje energije. Zbog svojih zadaća u policiji, vojsci i drugim radnim okruženjima oduvijek su imali povećane energetske potrebe.

NEW YORK, NY - FEBRUARY 22: A German Sheperd Dog attends the American Kennel Club Presents The Nation's Most Popular Breeds Of 2015 at AKC Headquarters on February 22, 2016 in New York City.
Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Ako vode manje aktivan život, količinu hrane treba odgovarajuće prilagoditi. Pravilna prehrana i kretanje ključni su za njihovo zdravlje i tjelesnu spremnost.

5. Rotvajler

Rotvajleri imaju snažno i mišićavo tijelo koje zahtijeva odgovarajuću prehranu. Njihov je apetit obično vrlo dobar pa bez nadzora mogu brzo pojesti više hrane nego što im je stvarno potrebno.

NEW YORK, NEW YORK - MAY 09: A Rottweiler competes in the 147th Annual Westminster Kennel Club Dog Show Presented by Purina Pro Plan at Arthur Ashe Stadium on May 09, 2023 in New York City.
Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Redovita tjelesna aktivnost pomaže im trošiti energiju, a vlasnici moraju osigurati uravnoteženu prehranu koja podupire njihovo zdravlje i fizičku kondiciju.

6. Buldog

Iako buldozi nisu osobito živahni psi, često jako vole hranu. Zbog sporijeg metabolizma i manje aktivnosti mogu se brzo početi debljati.

A British Bulldog is pictured as supporters of British far-right activist Tommy Robinson, real name Stephen Yaxley-Lennon, take part in a march organised by Unite The Kingdom, in central London on May 16, 2026.
Toby Shepheard / AFP

Važno je da njihovi obroci ostanu umjereni i uravnoteženi. Svakodnevne šetnje i lagana tjelesna aktivnost također pomažu u održavanju primjerene tjelesne težine.

7. Bernardinac

Bernardinci spadaju među najveće pasmine pasa, pa nije iznenađujuće da trebaju više hrane od manjih pasa. Njihova veličina i tjelesna masa zahtijevaju odgovarajući energetski unos.

NEW YORK, NY - FEBRUARY 07: Aristocrat, a Saint Bernard, sits at a press conference kicking off the 137th Annual Westminster Kennel Club Dog Show on February 7, 2013 in New York City.
MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

U prošlosti su pomagali u spašavanju ljudi u planinama, što je zahtijevalo mnogo snage i izdržljivosti. Danas uglavnom vode mirniji život, ali je i dalje važno da njihova prehrana bude pažljivo planirana jer su skloni dobivanju na težini.

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