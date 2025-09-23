Oglas

Topi se razlika između plaća u Hrvatskoj i Sloveniji: Za sve je zaslužan javni sektor

N1 Info
23. ruj. 2025. 11:30
novac, plaća, primanja, prihodi, zarada Unsplash/ilustracija
Unsplash/ilustracija

Iako je prosječna plaća i dalje veća u Sloveniji, razlika se tijekom ove godine smanjila na svega 12 posto. Vrijedi podsjetiti da su krajem 2022. godine, plaće u Sloveniji u prosjeku bile čak 36 posto veće nego u Hrvatskoj

Iako je rast plaća, potaknut ponajprije povećanjem u državnoj i javnim službama, u Hrvatskoj usporio, vidljiv je njegov utjecaj. Naime, po visini plaća se Hrvatska sve više približava Sloveniji.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna je neto plaća u srpnju ove godine u Hrvatskoj iznosila 1437 eura. Na godišnjoj je razini to realni rast od pet posto, a nominalni od čak 10 posto. No, u usporedbi s lipnjem, plaće su realno bile niže za 0,9 posto, a nominalno za 0,5 posto, prenosi tportal.

Smanjenje razlike

Tijekom ove godine, do srpnja, prosječna je neto plaća u Hrvatskoj iznosila 1432 eura, što je nominalno više za 10,2 posto, a realno za 6,4 posto u odnosu na isto razdoblje lani, piše Lider.

Prema posljednjim podacima Statističkog ureda Republike Slovenije (SURS), u lipnju je prosječna plaća u susjednoj nam zemlji iznosila 1610 eura, što je 12 posto više od prosječne hrvatske plaće. Za usporedbu, krajem 2022. godine prosječna je neto plaća u Sloveniji bila viša za 36 posto nego u Hrvatskoj.

Gledajući bruto plaće u Hrvatskoj, one su u srpnju iznosile 2000 eura u prosjeku, što je na godišnjoj razini nominalno više za 9,8 posto, a realno za 5,5 posto. Na mjesečno je razini, pak, to pad od 0,4 posto nominalno, odnosno 0,8 posto realno. U Sloveniji je, pak, prosječna bruto plaća 2540 eura, što je 27 posto više nego u Hrvatskoj.

Javni sektor je predvodnik

Analitičari Raiffeisen banke su u svojoj analizi naglasili da snažan rast plaća u javnom sektoru u protekle dvije godine stvara pritisak na rast plaća u privatnom sektoru. Ipak, očekuju da će dinamika rasta plaća usporiti zbog učinka baznog razdoblja, ali i činjenice da su prosječne neto i bruto plaće do veljače rasle dvoznamenkastim stopama, unatoč najavljenim poreznim izmjenama i povećanju osnovica plaća za zaposlene u javnoj i državnoj službi koje će biti vidljivo već na plaćama za rujan.

USloveniji javni sektor također utječe na rast plaća. Naime, početkom godine je izmijenjen sustav plaća u javnom sektoru, što je dovelo do nominalnog rasta od 7,2 posto, a realnog od pet posto. Javni sektor je tom rastu doprinio s rastom od 10,6 posto na godišnjoj razini, a prosječna plaća u lipnju je iznosila 1861 eura. Privatni sektor je rastao svega tri posto te s prosjekom od 1494 eura, zaostaje za javnim sektorom.

Javni sektor Prosječna plaća Rast plaća Usporedba plaća plaće

