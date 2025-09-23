Topi se razlika između plaća u Hrvatskoj i Sloveniji: Za sve je zaslužan javni sektor

Analitičari Raiffeisen banke su u svojoj analizi naglasili da snažan rast plaća u javnom sektoru u protekle dvije godine stvara pritisak na rast plaća u privatnom sektoru. Ipak, očekuju da će dinamika rasta plaća usporiti zbog učinka baznog razdoblja, ali i činjenice da su prosječne neto i bruto plaće do veljače rasle dvoznamenkastim stopama, unatoč najavljenim poreznim izmjenama i povećanju osnovica plaća za zaposlene u javnoj i državnoj službi koje će biti vidljivo već na plaćama za rujan.