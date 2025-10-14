Lizanje je instinktivno ponašanje koje mačke koriste prvenstveno kako bi održavale higijenu, ali i da bi izrazile emocije. Kada mačka liže vas, druge mačke ili svoje mačiće, ona pokazuje povezanost, prihvaćanje i pripadnost. Na taj način može vas označiti kao dio svog „čopora“ i dati vam do znanja da ste joj važni. Iako ne možemo točno znati što mačka misli, jedno je sigurno – lizanje je često znak brige i ljubavi, piše The Spruce Pets, a prenosi Danas.rs.