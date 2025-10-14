"Mačji poljupci"
Zašto mačke ližu svoje vlasnike? Mislimo da je to nježan znak, ali možda imaju skriveni motiv
Mačke provode velik dio dana njegujući svoje krzno jezikom, ali što znači kada počnu lizati vas? Mnogi vlasnici osjetili su taj hrapavi dodir mačjeg jezika na ruci, licu ili nekom drugom dijelu tijela. Iako se često tumači kao izraz privrženosti, takozvani „mačji poljupci“ mogu imati i druga značenja – od želje za povezivanjem i pokazivanja povjerenja, do pokušaja obilježavanja teritorija ili čak znakova stresa.
Lizanje je instinktivno ponašanje koje mačke koriste prvenstveno kako bi održavale higijenu, ali i da bi izrazile emocije. Kada mačka liže vas, druge mačke ili svoje mačiće, ona pokazuje povezanost, prihvaćanje i pripadnost. Na taj način može vas označiti kao dio svog „čopora“ i dati vam do znanja da ste joj važni. Iako ne možemo točno znati što mačka misli, jedno je sigurno – lizanje je često znak brige i ljubavi, piše The Spruce Pets, a prenosi Danas.rs.
Pokazatelj privrženosti
Baš kao što vi svoju mačku mazite da biste joj pokazali naklonost, ona može uzvratiti lizanjem. Ovo ponašanje uči još kao mačić kada je majka liže kako bi je smirila i stvorila s njom povezanost. Ako vas vaša mačka liže, to bi mogao biti njezin način da traži pažnju ili pokazuje ljubav. Možete to shvatiti kao mali, nježan i osoban znak privrženosti.
Obilježavanje teritorija
Mačke koriste mirise, poznate kao feromone, kako bi obilježile svoj teritorij. Žlijezde u njihovim obrazima ispuštaju mirise koji su ljudima neprimjetni, ali su prepoznatljivi drugim mačkama. Trljanjem o namještaj, druge životinje ili vaša stopala, one šalju poruku – „ovo je moje“. Lizanje ima sličnu funkciju: kada vas mačka liže, ona vas na neki način „prisvaja“.
Privlačenje pažnje
Ako svaki put reagirate kada vas mačka liže, brzo će naučiti da je to dobar način da privuče vašu pažnju. Tada vas može lizati kada želi jesti, igrati se ili se samo maziti u vašem krilu.
Njega i majčinski instinkt
Ponekad se mačke ponašaju kao da su odgovorne za vas. Ako vas ližu, moguće je da pokušavaju „naučiti“ vas kako se treba njegovati – baš kao što su one to naučile od svoje majke. Mačke su vrlo osjetljive na raspoloženje svojih vlasnika. Ako osjete da ste tužni ili pod stresom, često postaju nježnije i pokušavaju vas utješiti.
Ponekad im se jednostavno sviđate
Razlog može biti i vrlo jednostavan – na vašoj se koži osjeća miris hrane. Ako ste držali meso, ribu ili nešto jakog mirisa, vaša će mačka to svakako primijetiti i poželjeti kušati.
Smirujuće ponašanje
Lizanje nije samo način izražavanja naklonosti, nego i način na koji se mačka smiruje kada je anksiozna, napeta ili nervozna. Ako osjeti da ste pod stresom, može vas početi lizati kao oblik utjehe, izražavajući brigu i empatiju.
Posljedice preranog odvajanja od majke
Mačići koji su prerano odvojeni od majke mogu razviti naviku pretjeranog lizanja kao zamjenu za refleks sisanja. Ako vaša mačka često liže i „gnječi“ vašu kožu šapama, moguće je da to ponašanje potječe iz vrlo ranog razdoblja života.
Je li mačje lizanje opasno za ljude?
U većini slučajeva, povremeno lizanje nije opasno. Međutim, mačja slina sadrži bakterije koje mogu izazvati infekcije kod ljudi, osobito ako postoje otvorene rane. Osobe s oslabljenim imunitetom trebaju biti posebno oprezne, kao i one koje uzimaju određene lijekove ili imaju kožne bolesti. Također se ne preporučuje dopustiti mački da liže kožu ako ste nanijeli losion, kremu ili lijek – jer ih može progutati.
Kako reagirati ako vaša mačka pretjera
Mačji jezik prekriven je sitnim kukicama koje mogu stvoriti neugodan osjećaj na koži, sličan brusnom papiru. Ako postane neugodno, nemojte vikati ili kažnjavati mačku – ona ne zna da vam smeta. Umjesto toga, nježno se odmaknite, preusmjerite joj pažnju na igračku ili je pomazite. Ako i dalje nastavi lizati, jednostavno prekinite kontakt dok ne prestane, a zatim je pohvalite.
