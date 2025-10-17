Oglas

Savjeti za vlasnike

Ovih šest pasmina mačaka može živjeti i do 20 godina

author
N1 Info
|
17. lis. 2025. 06:51
Mačke
Ilustracija / Unsplash

Iako mačke u prosjeku žive do 15 godina, neke pasmine poznate su po svojoj dugovječnosti. Na životni vijek mačke, osim genetike, znatno utječu i uvjeti njege te način života. Mačke koje žive u zatvorenom prostoru i imaju kvalitetnu prehranu često dožive više od 20 godina.

Oglas

Mačke koje izlaze van često su izložene opasnostima poput prometnih nesreća, sukoba s drugim životinjama i raznih bolesti, zbog čega njihov životni vijek može biti kraći. Kvalitetna prehrana s izvorima proteina poput piletine, puretine ili govedine također pomaže da mačka duže ostane zdrava, piše Klix.

Ovih šest pasmina mačaka živi najdulje:

Sijamska mačka – prepoznatljiva po vitkoj građi i tamnim oznakama na ušima i repu. Može živjeti od 12 do 20 godina. Društvena je i glasna, a uglavnom nema ozbiljnih zdravstvenih problema.

Burmanska mačka – razigrana i prijateljski nastrojena, može živjeti od 16 do 18 godina. Iako je relativno zdrava, može imati genetske predispozicije za određene bolesti.

Savannah mačka – hibrid afričkog servala i domaće mačke. Ima odvažan karakter i može živjeti od 12 do 20 godina. Preporučuje se iskusnim vlasnicima.

Egipatski mau – poznat po pjegavoj dlaci i ugodnom temperamentu, može doživjeti od 12 do 15 godina.

Ragdoll – mirna i nježna pasmina koja voli društvo ljudi. Živi oko 15 godina i može imati sklonosti prema određenim zdravstvenim problemima.

Ruska plava mačka – tiha i rezervirana, ali vrlo privržena obitelji. Obično živi između 15 i 20 godina.

Teme
kućni ljubimci mačka mačke vrste mačaka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ