Ovih šest pasmina mačaka može živjeti i do 20 godina

Iako mačke u prosjeku žive do 15 godina, neke pasmine poznate su po svojoj dugovječnosti. Na životni vijek mačke, osim genetike, znatno utječu i uvjeti njege te način života. Mačke koje žive u zatvorenom prostoru i imaju kvalitetnu prehranu često dožive više od 20 godina.

Mačke koje izlaze van često su izložene opasnostima poput prometnih nesreća, sukoba s drugim životinjama i raznih bolesti, zbog čega njihov životni vijek može biti kraći. Kvalitetna prehrana s izvorima proteina poput piletine, puretine ili govedine također pomaže da mačka duže ostane zdrava, piše Klix.

Ovih šest pasmina mačaka živi najdulje:

Sijamska mačka – prepoznatljiva po vitkoj građi i tamnim oznakama na ušima i repu. Može živjeti od 12 do 20 godina. Društvena je i glasna, a uglavnom nema ozbiljnih zdravstvenih problema.



Burmanska mačka – razigrana i prijateljski nastrojena, može živjeti od 16 do 18 godina. Iako je relativno zdrava, može imati genetske predispozicije za određene bolesti.

Savannah mačka – hibrid afričkog servala i domaće mačke. Ima odvažan karakter i može živjeti od 12 do 20 godina. Preporučuje se iskusnim vlasnicima.



Egipatski mau – poznat po pjegavoj dlaci i ugodnom temperamentu, može doživjeti od 12 do 15 godina.

Ragdoll – mirna i nježna pasmina koja voli društvo ljudi. Živi oko 15 godina i može imati sklonosti prema određenim zdravstvenim problemima.



Ruska plava mačka – tiha i rezervirana, ali vrlo privržena obitelji. Obično živi između 15 i 20 godina.

