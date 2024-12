Može li vam popularna dijeta 90-30-50 pomoći da brzo smršavite?

Podijeli :

Shelley Balls, dijetetičarka i nutricionistica, pojasnila je koncept dijete 90-30-50. Istaknula je dobre i loše strane ovakvog plana prehrane.

“Kao dijetetičarka, novi trendovi u prehrani općenito me tjeraju da se naježim, ali mogu stajati iza ovog. Koncept prehrane 90-30-50 može promicati cjelokupno zdravlje, a da pritom stvari ostanu jednostavne, održive, utemeljene na dokazima i nerestriktivne”, rekla je Shelley Balls, dijetetičarka i nutricionistica.

90 grama proteina

“Konzumacija 90 grama proteina tijekom dana potiče vas da ih konzumirate ​​u svakom obroku i međuobroku, što je odličan način za sitost i da manje želite jesti tijekom dana, rekla je Balls. “Istraživanje pokazuje da doručak koji uključuje adekvatan unos proteina, bogat hranjivim tvarima, pomaže smanjiti unos kalorija tijekom dana. “Oni s bolešću bubrega bi se trebali konzultirati s liječnikom jer bi višak proteina mogao imati negativne ishode”, upozorava Balls.

30 grama vlakana

Konzumiranje više vlakana ključno je za mršavljenje: pomaže vam da se zasitite i smanjuje nagle skokove glukoze u krvi.

“Cilj unosa 30 grama dijetalnih vlakana (što je točno između preporuke za muškarce/žene) odličan je način za promicanje unosa cjelovite hrane poput povrća, cjelovitih žitarica i voća. Vlakna pomažu u smanjenju rizika zdravstvenih stanja i potiču osjećaj sitosti te pomažu u kontroli težine. Određene vrste prehrambenih vlakana također sadrže prebiotike koji su potrebni za održavanje i promicanje zdravog crijevnog mikrobioma”, objasnila je Balls za Best Life.

Studija iz 2015., objavljena u časopisu Annals of Internal Medicine, otkrila je da jednostavnim dodavanjem 30 grama vlakana dnevnoj prehrani – možete izgubiti na težini, sniziti krvni tlak i smanjiti rizik od dijabetesa.

50 grama zdravih masti

Kada želite izgubiti kilograme, masti iz prehrane nisu neprijatelj. Konzumacija zdravih mononezasićenih masti iz hrane poput avokada, maslinovog ulja, masne ribe i orašastih plodova može vam pomoći da smršavite. Dokazano je i da zdrave masti djeluju protuupalno.

“Zdrave masnoće neophodne su za mnoge biološke procese kao što su apsorpcija vitamina topivih u mastima, zdravlje hormona, zdravlje mozga, prevencija bolesti i podržavaju zdrav imunološki sustav. Pokazalo se da zamjena krutih masnoća zdravim masnoćama ima zdravstvene prednosti, poput poboljšane kontrole šećera u krvi, snižavanja razine kolesterola u krvi i da promiče zdravlje srca”, rekla je Balls.

Prema Balls, dijeta 90-30-50 ima potencijal biti vrlo učinkovita za mršavljenje, sve dok se kombinira s redovnom tjelesnom aktivnošću. Idealno bi bilo najmanje 150 minuta aerobne vježbe tjedno, plus dodatni trening snage.

No, nekim ljudima bi ovaj plan mogao biti dugoročno teško održiv. “To je prvenstveno zbog restriktivne prehrane zbog koje se neki mogu osjećati ograničeno, a to može dovesti do debljanja u trenutku prestanka plana”, napominje Balls te dodaje da bi se neki ljudi možda trebali više fokusirati na praćenje kalorija.

