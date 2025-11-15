Ne prepirite se s neznancima: 12 pravila kako preživjeti društvene mreže

U svakoj informacijskoj krizi postoji tendencija da se odvojimo i ne gledamo na zajednicu oko sebe, već na određene informacije koje nam daju osjećaj ugodnosti i ispravnosti. Ono što gubimo prepuštanjem toj tendenciji je zajednička stvarnost. To jest, stvarnost na koju svi pristajemo. Nakon što to izgubite, lako je dehumanizirati druge, početi vjerovati da ljudi koji se s vama ne slažu zapravo uopće nisu ljudi.