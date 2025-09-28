Jorge Urosa / Pexels

Dolaskom jeseni, smrdljivi martini ponovno ulaze u naše domove u potrazi za toplinom. Njihov izgled može biti neugodan, a specifičan miris koji ispuštaju kada se osjećaju ugroženo čini ih još nepoželjnijim gostima.

Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih metoda kako ih držati podalje od doma.

Prirodna rješenja koja djeluju

Umjesto kemikalija, mnogi preporučuju prirodne metode. Ocat i voda u spreju mogu biti učinkoviti u uklanjanju smrdljivih kukaca, jer im miris smeta. Također, eterična ulja poput metvice ili lavande mogu poslužiti kao prirodni repelenti.

Zatvorite ulaze u dom

Najvažniji korak je spriječiti njihov ulazak. Provjerite prozore, vrata i ventilacijske otvore, a mreže protiv insekata mogu biti odlična zaštita. Male pukotine i rupe treba zatvoriti silikonom ili drugim materijalom.

PIxabay / Ilustracija

Usisavač kao brzo rješenje

Ako su već u kući, usisavač je najbrži način da ih uklonite. Važno je odmah isprazniti vrećicu ili posudu, jer kukci mogu ostaviti neugodan miris.

Hit trik koji je postao popularan

Jedan od najučinkovitijih i trenutno popularnih trikova je korištenje plastične boce s malo vode i deterdženta. Nakon što smrdljivi kukac uđe unutra, sapunska voda ga brzo neutralizira. Ova metoda je jednostavna, jeftina i sigurna za kućnu upotrebu.

Smrdljivi kukci mogu biti dosadni, ali uz nekoliko praktičnih trikova možete ih lako držati pod kontrolom i spriječiti da vam zaraze dom, savjetuje Krstarica.