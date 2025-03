Što se događa s Kanyeom? Zao sam i tučem žene, ali svi mrze Diddya

Podijeli :

Kontroverzni reper Kanye 'Ye' West zasjenio je najavu svog albuma Bully. U srijedu se u svojem najnovijem ispadu deklarirao kao zao čovjek, a napisao je i da "tuče žene". Zabrinjavajuće objave dolaze nakon povijesti problematičnog ponašanja za kojeg su mnogi stručnjaci procijenili da ima elemente psihičkog zlostavljanja prema bivšim suprugama - Kim Kardashian i Bianci Censori.

Bully predstavio album – Bully

Predstavljanje novog albuma “Bully” zasjenio je još jedan emotivni krah na društvenim mrežama. Naime, reper je u srijedu podijelio objavu koje postaju nemoguće za opravdati čak i njegovim najlojalnijim obožavateljima. One već neko vrijeme nerijetko sadržavaju i elemente kaznenih djela.

CARTI BEAT WOMEN I BEAT WOMEN BUT EVERYBODY HATE DIDDY — ye (@kanyewest) March 19, 2025

U svom posljednjem X ispadu, Ye se deklarirao kao “zlo”, tvrdio je da je “tukao žene” – slično kao Carti, koji se 2023. suočio s optužbama za napad na svoju tada trudnu djevojku, prenosi Euronews.

I AM EVIL NOW YALL DIDNT MAKE ME EVIL THIS IS MY CHOICE 😈😈😈 — ye (@kanyewest) March 19, 2025

Podržao Diddya

Također je obnovio svoju potporu Seanu ‘P Diddyju’ Combsu, koji se suočava s optužbama kao što su zavjera za iznuđivanje i seksualna trgovina ljudima.

Obožavatelji su progovorili o ovom nedavnom krahu, a mnogi su izrazili šok i užasnutost njegovim nedavnim komentarima.

Prošlog tjedna, Ye je izbacio novu pjesmu, ‘Lonely Roads Still Go To Sunsine’ i tvrdio da se u njoj pojavljuju Diddy, njegov sin Christian “King” Combs i Westova 11-godišnja kći, North.

Kanye Kim: “Morat ćeš me ubiti”

To je dovelo do objave razgovora u kojima je njegova bivša supruga Kim Kardashian otkrila da je poslala dokumente Westu kako bi spriječila da North bude u Diddyevoj pjesmi”. Na to je West odgovorio “Izmijenite li to ili idem u rat i nitko se od nas neće oporaviti od javnog ispada.” Zaključio je: “Morat ćeš me ubiti.”

Antisemtiski i nacistički komentari

Ovo je uslijedilo nakon niza vrlo kontroverznih objava u kojima je objavio sliku KKK odjeće, kao i prodaje majica s kukastim križom na svojoj web stranici. Išao je toliko daleko da je poništio svoju ispriku židovskoj zajednici za svoje antisemitske komentare iz prošlosti, proglasio se “nacistom” i tvrdio da ima “vlast nad svojom ženom”.

Prema nedavnim izvješćima, Kardashian navodno razmišlja o pravnom postupku kako bi s Westom tražila puno skrbništvo nad svoje četvero djece.

Insajder je za Us Weekly otkrio da je Kardashian “u vrlo teškoj poziciji s njim kao ocem”, dodajući da je Kardashian na prvom mjestu dobrobit njene djece.

