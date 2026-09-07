Ekotoksikolog za N1: Problem je što testiramo na ono što želimo testirati, a cijeli niz mikrospojeva ostaje neotkriven

Što je to što se ne želi naći, a moglo bi se naći? "Ne u tom smislu. Dakle, mi testiramo u prvom redu parametre koji su propisani zakonima, pravilnicima i europskim direktivama. Međutim, u otpadu, pogotovo medicinskom otpadu ili otpadu iz kemijske industrije, može biti daleko veći broj spojeva zua koje mi ne znamo da li ih ima ili nema i onda ih jednostavno ne tražimo. Prvenstveno se uvijek radi prvo po zakonu i pravilnicima, ali to u ovom slučaju nije dostatno. Naime, svi oni parametri koji se testiraju po pravilnicima su dostatni u nekakvim normalnim okolnostima, a ovo nije normalna okolnost, ovo je akcidentna situacija", rekao je.