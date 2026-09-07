Branimir Hackenberger
Ekotoksikolog za N1: Problem je što testiramo na ono što želimo testirati, a cijeli niz mikrospojeva ostaje neotkriven
Profesor Branimir Hackenberger, ekotoksikolog iz Osijeka, komentirao je u Pregledu dana kod naše Marinele Ruškovački rezultate analiza podzemnih voda koje je danas objavio USKOK.
"Najvažniji rezultat je da je dokazano da otpad koji se nalazi na području Like emitira u okoliš štetne tvari, u ovom slučaju to je plastika, mikroplastika. To je jedino što se jednoznačno može zaključiti iz tog izvješća. Ne može se zaključiti ništa o trendovima, niti o cijelom nizu drugih eventualno opasnih tvari kojih možda ima, a možda i nema u okolišu u Lici", rekao je.
Upitan koliko je zabrinjavajuć pronalazak mikroplastike, odgovorio je: "Mikroplastika i količina mikroplastike nije regulirana nikakvim maksimalnim dozvoljenim količinama ili koncentracijama, niti kod nas, niti u Europi. Međutim, ono što zabrinjava je, kao što su se čestice mikroplastike našle izvan područja otpada, tako su se mogle naći i čestice drugih tvari, čestice koje potječu s tog otpada".
Pojasnio je da je ovo dokaz da otpad u okoliš emitira svoje dijelove, čestice koje mogu biti više ili manje opasne. Dodao je da je diskutabilno koliko je sama mikroplastika štetna. "Imamo podatke o štetnosti, podatke o velikoj štetnosti nanoplastike, koje možda ovdje isto ima. Rezultat do kojih se došlo na vrlo stručan način su se čak i odredile kvalitativno o kojim se to plastikama radi. Ti rezultati su neupitni, ali jedino što oni pokazuju da su dokaz da taj otpad emitira svoje dijelove u okoliš", rekao je.
Na pitanje što bi se sad trebalo napraviti, odgovorio je da bi glavni zaključak izvješća trebao biti da ovaj otpad pod hitno treba izolirati ili otkloniti s tog mjesta. "Dokle god taj otpad bude bio na mjestu na kojem se sad nalazi, pitanje rizika će biti otvoreno. Najgora stvar je što ne možemo jednoznačno tvrditi niti da postoji neka štetna emisija koja je opasna za ljude i okoliš, niti možemo tvrditi da da takva emisija ne postoji. Dokle god je otpad na tom mjestu, ili dok nije stručno izoliran od okoliša, ne možemo tvrditi ni jedno ni drugo", rekao je.
Može li se utvrditi odakle je ta plastika došla i koliko je dugo prisutna? "Ovo je već sada utvrđeno jer je ovo uzorkovanje vrlo smišljeno napravljeno. Može se usporediti koncentracija te mikroplastike u odnosu na referentnu lokaciju gdje te mikroplastike nema. To je u ovom izvješću jasno naznačeno, da na referentnoj lokaciji nije bilo nimalo mikroplastike u odnosu na one lokacije gdje se i očekivalo da će se ta mikroplastika naći. Ovdje se isto vidi da je problem kod tog otpada što mi pronalazimo ono što želimo pronalaziti, testiramo na ono što želimo testirati, a cijeli niz čestica i mikrospojeva ostaje neotkriven", poručio je.
Dodao je da bi sad hitno trebalo, paralelno s izolacijom tog otpada i uklanjanjem s tog mjesta, hidrološke istraživanja kako bi se ustanovilo ne samo što se trenutno događa, nego i što možemo očekivati u budućnosti i nakon sanacije i uklanjanja. "Taj otpad je na tim mjestima već prilično dugo i otpad cijelo to vrijeme emitira neke tvari u okoliš za koje mi možda još ni ne znamo da postoje", pojasnio je.
Što je to što se ne želi naći, a moglo bi se naći? "Ne u tom smislu. Dakle, mi testiramo u prvom redu parametre koji su propisani zakonima, pravilnicima i europskim direktivama. Međutim, u otpadu, pogotovo medicinskom otpadu ili otpadu iz kemijske industrije, može biti daleko veći broj spojeva zua koje mi ne znamo da li ih ima ili nema i onda ih jednostavno ne tražimo. Prvenstveno se uvijek radi prvo po zakonu i pravilnicima, ali to u ovom slučaju nije dostatno. Naime, svi oni parametri koji se testiraju po pravilnicima su dostatni u nekakvim normalnim okolnostima, a ovo nije normalna okolnost, ovo je akcidentna situacija", rekao je.
Situaciju je opisao kao onu s požarima, samo što, kaže, kod požara vidimo da nešto gori i šteta koja nastaje u trenutku je vidljiva. "Ovdje je šteta već počinjena i ona se čini svaki dan. Svaki dan odgode sanacije, svaki dan odgode izolacije tog otpada je šteta. Tu štetu, da bismo je mogli naći, moramo pronaći kemijske spojeve koji su tu možda, a možda i nisu. Jedina mogućnost rješavanja ovog problema je hitna izolacija ovog otpada, njegovo hitno odvoženje i nakon toga hidrološko i biološko istraživanje da se ustanovi kolika je šteta počinjena te da se procijeni koliki je rizik za zdravlje ljudi i okoliša", istaknuo je.
USKOK je danas objavio da su u uzorkovanju pronađene i čestice teflona. Je li riječ o PFAS-u ili nečem drugom? "Teflon je vrlo često sastavni dio otpada i jednostavno to nema nikakvo specijalno značenje niti ima nekakvu specijalnu konotaciju na cjelokupnu procjenu rizika. Međutim, pronalazak teflona znači da zaista dolazi do emisije različitih tvari i jedino rješenje je hitna, hitna izolacija otpada ili njegovo uklanjanje", ponovio je.
Kako se nadležni nose sa cijelom situacijom? "Moram otvoreno reći da ovo izvješće USKOK-a otvara nadu i dobrodošlo je. Jer, u nekim zemljama u okruženju objava takvog izvješća u javnosti ne bi bilo moguće. Ovo izvješće pokazuje da USKOK radi neovisno i da je neopterećen bilo kakvim pritiscima. Donio je jedno realno i racionalno izvješće. I osobe koje su ga izrađivale su ga stručno napravile. I to je svjetlo na kraju tunela", poručio je.
S druge strane, kaže, najveći je problem negiranje i neprihvaćanje problema, kao i politizacija svakog mišljenja. "Oporba ovu situaciju koristi kako bi se obračunala s Vladom, Vlada negira ovo sve, a zapravo i jedno i drugo vodi ka nečinjenju. I dizanje panike bez razloga, kao i zanemarivanje i umanjivanje problema, su dvije stvari koje vode ka istoj konačnici, a to je nerješavanje problema. To je u ovom trenutku najveći problem", poručio je.
Vlada je, kaže, trebala formirati Radnu skupinu sa stručnim ljudima, ne politički obojanih, koji racionalno promatraju stvar i donose realna rješenja koja bi napravila plan sanacije već prije nekoliko tjedana. "Svaki dan odgode stvara nove upitnike", zaključio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare