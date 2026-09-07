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KOLAPS TRAMVAJSKOG PROMETA

Velik dio Zagreba bio bez struje, oglasio se HEP

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N1 Info , Hina
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07. ruj. 2026. 20:21
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Čitateljica N1

Istočni dio Zagreba ostao je u ranim večernjim satima bez struje.

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Struja je nestala oko 19:15 sati, a riječ je o kvaru na mreži HEP-a. Kvar je otklonjen i struja se vratila oko 21 sat.

"Došla sam doma, kao da je rat. Cijeli kvartovi su bez struje - Dubrava, Dubec, dio Retkovca...", javila nam je čitateljica, koja nam je poslala fotografije na kojima se vidi da jedan dio Retkovca ima struje.

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Čitateljica N1

Kvar na trafostanici Dubec

Kako je za Dnevnik.hr potvrdila glasnogovornica HEP-a Lidija Džaja, došlo je do kvara na trafostanici Dubec.

"Naše ekipe su na terenu i saniraju kvar. U tijeku je postupno ponovno priključenje kupaca", rekla je Džaja.

Struja se vratila oko 21 sat

Oko 21 sat normalizirana je opskrba električnom energijom u istočnom dijelu Zagreba nakon što je otklonjen kvar zbog kojeg je taj dio grada ostao bez struje u kasnim popodnevnim satima, potvrđeno je Hini u ponedjeljak navečer iz HEP-a.

Bez struje su od oko 19.05 bili dijelovi Dubca, Granešine, Miroševca i Čučerja, a prije toga i dio Dubrave, Maksimir i Sesvete, dok se opskrba u pojedinim dijelovima grada počela normalizirati oko 20.45.

Promjene u tramvajskom prometu

"Tramvajske linije 4, 11 i 12, od 19.02 sati, prometuju preusmjereno na Mihaljevac. Istovremeno, linije 1, 5, 7, 9, 13 i 17 prometuju skraćeno do Trga žrtava fašizma. Navedene izmjene uzrokovane su poteškoćama u opskrbi električnom energijom, odnosno kvarom na mreži HEP-a.

Na dionici obustave tramvajskog prometa prema Borongaju, Dubravi i Dupcu voze autobusi", objavio je na svojim službenim stranicama ZET.

Najveći tramvajski zastoji bili su na Kvaternikovom Trgu.

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nestanak struje struja zagreb

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