KOLAPS TRAMVAJSKOG PROMETA
Velik dio Zagreba bio bez struje, oglasio se HEP
Istočni dio Zagreba ostao je u ranim večernjim satima bez struje.
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Struja je nestala oko 19:15 sati, a riječ je o kvaru na mreži HEP-a. Kvar je otklonjen i struja se vratila oko 21 sat.
"Došla sam doma, kao da je rat. Cijeli kvartovi su bez struje - Dubrava, Dubec, dio Retkovca...", javila nam je čitateljica, koja nam je poslala fotografije na kojima se vidi da jedan dio Retkovca ima struje.
Kvar na trafostanici Dubec
Kako je za Dnevnik.hr potvrdila glasnogovornica HEP-a Lidija Džaja, došlo je do kvara na trafostanici Dubec.
"Naše ekipe su na terenu i saniraju kvar. U tijeku je postupno ponovno priključenje kupaca", rekla je Džaja.
Struja se vratila oko 21 sat
Oko 21 sat normalizirana je opskrba električnom energijom u istočnom dijelu Zagreba nakon što je otklonjen kvar zbog kojeg je taj dio grada ostao bez struje u kasnim popodnevnim satima, potvrđeno je Hini u ponedjeljak navečer iz HEP-a.
Bez struje su od oko 19.05 bili dijelovi Dubca, Granešine, Miroševca i Čučerja, a prije toga i dio Dubrave, Maksimir i Sesvete, dok se opskrba u pojedinim dijelovima grada počela normalizirati oko 20.45.
Promjene u tramvajskom prometu
"Tramvajske linije 4, 11 i 12, od 19.02 sati, prometuju preusmjereno na Mihaljevac. Istovremeno, linije 1, 5, 7, 9, 13 i 17 prometuju skraćeno do Trga žrtava fašizma. Navedene izmjene uzrokovane su poteškoćama u opskrbi električnom energijom, odnosno kvarom na mreži HEP-a.
Na dionici obustave tramvajskog prometa prema Borongaju, Dubravi i Dupcu voze autobusi", objavio je na svojim službenim stranicama ZET.
Najveći tramvajski zastoji bili su na Kvaternikovom Trgu.
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