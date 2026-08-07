Od subote redovan promet na dvije ključne zagrebačke prometnice

"Tijekom radova sanirani su nogostup i poklopci revizionih okana na mjestima uleknuća na kolniku, obnovljena je horizontalna prometna signalizacija te su očišćeni bočni sabirni kanali. Time se na tom području ponovno uspostavlja režim prometa kakav je bio prije požara u Vjesnikovoj zgradi, uključujući i autobusno stajalište Vjesnik", navedeno je u priopćenju.