Radojčić: Pogledom na sasušena stabla moglo se zaključiti o onečišćenju u Gospiću

"To je okolišni zločin neviđenih razmjera kojim je ugrožen život i zdravlje ljudi i za koji odgovornost u vidu maksimalnih zatvorskih kazni trebaju snositi svi u lancu - naručitelji, neposredni izvršitelji, oni koji su potpisivali dokumente, oni koji su svjesno zatvarali oči, oni koji su primili mito, koji su prevozili i istovarivali otpad, te svi oni koji su svojim djelovanjem ili propustom omogućili zločin", istknula je.