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Ivan Radić

Gradonačelnik Osijeka osudio napad na Pejina

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Hina
|
07. kol. 2026. 17:42
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18.06.2026., Osijek - Gradonacelnik Osijeka Ivan Radic. Photo: David Jerkovic/PIXSELL
David Jerkovic/PIXSELL

Osječki gradonačelnik Ivan Radić u petak je najoštrije osudio jutrošnji napad na direktora Zračne luke Osijek i nogometnog suca Tihomira Pejina, napadnutog tijekom trčanja, poručivši da je s velikom zabrinutošću primio vijest o napadu te mu poželio brz oporavak.

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"Najoštrije osuđujem svaki oblik nasilja. U Osijeku nema i ne smije biti mjesta za nasilje, netoleranciju i samovolju", poručio je Radić.

Izrazio je uvjerenost da će nadležne institucije žurno utvrditi sve okolnosti napada.

"Osijek gradimo kao grad sigurnosti, međusobnog poštovanja i zajedništva, u kojemu se svatko osjeća sigurno i dostojanstveno. Te vrijednosti nemaju alternativu", rekao je Radić.

Pejin je napadnut oko 7 sati u Wilsonovoj ulici, u blizini stadiona Gradski vrt, dok je bio na jutarnjem trčanju.

Prema pisanju medija, napale su ga dvije maskirane osobe koje su pritom upotrijebile teleskopske palice.

Osječka policija zaprimila je u 7,01 sati dojavu da je u Wilsonovoj ulici pretučena osoba koja leži na cesti, nakon čega je ozlijeđeni prevezen u Klinički bolnički centar Osijek.

Pejin je medijima rekao da ne zna tko su napadači niti što bi mogao biti motiv napada.

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ivan radić osijek tihomir pejin

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