Podsjetimo, Hrvatska je euro uvela 1. siječnja 2023. godine, kada je zajednička europska valuta zamijenila kunu po fiksnom tečaju od 7,53450 kuna za jedan euro. Kako bi se građanima olakšao prijelaz na novu valutu i omogućilo praćenje eventualnih poskupljenja, trgovci su bili obvezni dvojno iskazivati cijene, u kunama i eurima, od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. godine. Tijekom prva dva tjedna 2023. građani su mogli plaćati i kunama i eurima, nakon čega je euro postao jedino zakonsko sredstvo plaćanja.