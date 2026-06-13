"POLARIZIRA DRUŠTVO"
Zagrebački HDZ kritizirao Tomaševića zbog Koncerta partizanske pjesme: A Thompsona zabranjuje...
Grad Zagreb i Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organizirali su Koncert partizanske pjesme, što je zagrebački HDZ ponukalo na reakciju.
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Iz te stranke poručuju da takvi događaji dodatno ideološki polariziraju građane te optužuju gradonačelnika Tomislava Tomaševića za promoviranje, kako navode, simbola totalitarnih režima.
U priopćenju koje potpisuje predsjednik HDZ-a Grada Zagreba Ivan Matuletić, stranka tvrdi da se koncertom pokušava skrenuti pozornost s, kako navode, korupcijskih afera i neriješenih problema u gradu.
Istodobno podsjeća na svoj stav o Domovinskom ratu i ulozi hrvatskih branitelja te uspoređuju odnos gradske vlasti prema koncertu s njezinim odnosom prema drugim javnim događajima.
Prenosimo priopćenje u cijelosti:
"Grad Zagreb i Savez antifašista danas su u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog organizirali Koncert partizanske pjesme.
Ovakvim događajima Tomašević namjerno ideološki polarizira građane. Poznati ljevičarski model - ideologija kao sredstvo za odvlačenje fokusa s korupcijskih afera i neriješenih problema u gradu.
Temelj suvremene hrvatske države nije komunistički totalitarni režim, nego Domovinski rat - pobjednici, oslobodilački i obrambeni rat hrvatskog naroda. Upravo to se nastojljivo i da Tomaševićeva vlast zabranjuje doček brončanih hrvatskih rukometaša na Trgu i koncerte Marka Perkovića Thompsona, dok istodobno bez zadrške promovira simbole totalitarnih režima.
Zagreb bi kao suvremeni europski grad trebao dostojanstveno obilježavati Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima.
Umjesto toga on je pod vlašću Platforme i Partije postao grad zabranjenog domoljublja i promocije totalitarnog nasljeđa."
Upitan o koncertu, Tomašević je rekao da nije bio uključen u organizaciju i naglasio da se koncert održava povodom Dana antifašističke borbe, koji je državni praznik već 35 godina.
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