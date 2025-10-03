Oglas

paul "bonehad" arthurs

Gitaristu Oasisa dijagnosticiran rak prostate: Uzima pauzu od turneje

Hina
|
03. lis. 2025. 21:31
A woman takes photographs of a mug in front of Oasis posters ahead of their concerts in Heaton Park in Manchester, Britain, July 9, 2025. REUTERS/Phil Noble
REUTERS/Phil Noble/Ilustracija / REUTERS/Phil Noble

Gitarist Oasisa Paul "Bonehead" Arthurs objavio je u petak da mu je dijagnosticiran rak prostate i najavio da će uzeti "planiranu pauzu" od turneje te se vratiti na pozornicu u studenome.

Pauza za slijedeću fazu liječenja

Britpop bend je nedavno završio dio svoje turneje po Velikoj Britaniji, a ovog mjeseca nastavljaju s nastupima u Južnoj Koreji, Japanu i Australiji.

Arthurs, 60-godišnji suosnivač manchesterskog benda, objavio je na Instagramu: „Početkom ove godine dijagnosticiran mi je rak prostate“.

„Dobra vijest je da jako dobro reagiram na liječenje pa sam mogao biti dio ove nevjerojatne turneje. Sada moram uzeti planiranu pauzu za sljedeću fazu liječenja, tako da ću propustiti svirke u Seulu, Tokiju, Melbourneu i Sydneyju“, poručio je Arthurs. 

Svaki osmi muškarac oboli od raka prostate

Na kraju objave je poželio svima dobar provod na idućim koncertima te dodao da će se vratiti na pozornicu u studenome. 

Otprilike svaki osmi muškarac oboli od raka prostate tijekom života, prema dobrotvornoj organizaciji Prostate Cancer UK, a bolest je često bez simptoma u ranijim fazama.

