Ksenija Urličić: "Sve je podređeno ekscesima i cirkusu, ali publika primjećuje i prave, rasne pjesme"

Hrvatske predstavnice na ovogodišnjem Eurosongu, grupa Lelek, s pjesmom "Andromeda" na veliku će bečku pozornicu stupiti večeras od 21 sat u prvom polufinalu. Njihov nastup, kao i samo natjecanje, komentirala je Ksenija Urličić, "mama Dore", žena pod čijom je palicom Hrvatska ostvarivala svoje najveće uspjehe na Eurosongu.
Urličić je istaknula da iz sveg srca navija za naše predstavnice te ne sumnja u njihov prolazak u finale. Svoj optimizam temelji na njihovim iznimnim vokalnim sposobnostima i snažnoj poruci koju pjesma nosi.
"Smjer u kojem posljednjih godina ide Eurosong meni se baš i ne sviđa: sve je podređeno ekscesima i cirkusu, ali činjenica jest da u tom cirkusu publika primjećuje i prave, rasne pjesme. U tome vidim šansu za Lelek, a o suprotnom scenariju u kojem ne ulazimo u finale ja nemam snage ni razmišljati. Strašno bi bilo da se u srijedu moramo pakirati iz Beča", izjavila je za Jutarnji list.
Naglasila je da, iako bi joj bilo drago vidjeti Hrvatsku u najboljih deset, smatra da pjesma "Andromeda", bez obzira na to što joj je simpatična, nije donijela ništa neviđeno na eurovizijsku pozornicu.
Prisjetila se pritom Borisa Novkovića, koji je 2005. godine s Ladaricama, imao sličan etno pristup s pjesmom "Vukovi umiru sami" i zavrpio na 11. mjestu.
