Martin Scorsese snima dokumentarac u susjedstvu: Podsjetit će se svojih korijena

Novi projekt Oscarima ovjenčanog redatelja Martina Scorsesea nije još jedan igrani film o gangsterima, već dokumentarac o drevnim brodolomima na kojemu radi već više od godinu dana u području Sicilije.

Scorsese (81) je dosad dobio više Oscara za najboljeg redatelja od bilo kojega drugog živućeg redatelja, a najpoznatiji je po filmovima Raging Bull, Goodfellas, Gangs Of New York, The Irishman, Cape Fear, The Wolf Of Wall Street, Mean Streets, The Departed i Killers Of The Flower Moon.

Američki redatelj talijanskih korijena je kazao kako osjeća da publici “može otkriti nešto što joj je nepoznato” te da je “zahvalan Siciliji i Sicilijancima na dobrodošlici koju su mu pružili” za vrijeme snimanja dokumentarca o starogrčkim i rimskim olupinama.

Scorsese će boraviti u Torinu 7. i 8. listopada gdje će mu biti uručena nagrada Muzeja talijanske kinematografije. Ondje će održati i predavanje.

Kazao je da se slaže s mišljenjem podvodne arheologinje Lise Briggs, koja mu pomaže u snimanju dokumentarnog filma: “Ovaj projekt bez sumnje ne bi bilo moguće realizirati bez nevjerojatne pomoći Sicilijanaca. Dirnuti smo dobrodošlicom ovih divnih ljudi”, kazao je.

Scorsese ima duboku vezu sa Sicilijom, a za vrijeme snimanja filma ponovno će se podsjetiti svojih korijena. Njegovi su roditelji porijeklom iz mjesta u okolici Palerma. To je Polizzi Generosi, slikovito rodno mjesto njegovih bake i djeda po ocu. Teresa i Francesco Scorsese emigrirali su u New York na prijelazu u 20. stoljeće.

Dokumentarac koji još nema naslova bazirat će se na istraživanju koje je provela američka podvodna arheologinja, profesorica Lisa Briggs sa Sveučilišta Cranfield u Velikoj Britaniji.

Premda cijeli projekt obavijen velom tajne, nema sumnje da će Scorseseov dodir udahnuti nov život olupinama i povećati popularnost ronjenja Sredozemljem.

U središtu filma su drevni brodovi, moreplovstvo i brodolomi koji su iza sebe ostavili ne samo neprocjenivo blago u obliku svojega tereta, već i podatke o zbivanjima iz antike i ranijih perioda povijesti.

Film producira Scorseseova produkcijska kuća u suradnji s partnerima iz njegovih nedavnih igranih projekata.

Distributer još nije poznat, premda je film The Irishman snimio u partnerstvu s Netflixom, a Killers of the Flower Moon u partnerstvu s Appleom.

