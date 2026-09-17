"Izvanzemaljske kornjače" vratile se na Galápagos

Drugo objašnjenje posve je logističke prirode. Zbog svojeg položaja otok Isabela bio je posljednja postaja brodova prije nego što bi zaplovili Tihim oceanom. Ondje su provjeravali težinu kornjača, a ako bi brod bio preopterećen, neke bi izbacili. Na sreću za budućnost vrste, neke su tako možda završile na otoku na kojem ih nitko nije očekivao.