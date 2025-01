Đoković otvorio dušu i otkrio svoju najveću traumu: “Samo provjeravam dolazi li netko”

Podijeli :

Bane T. Stojanovic/ATA Images/PI/PIXSELL

Novak Đoković se i dalje ne osjeća ugodno kada se pojavi u Australiji nakon što je 2022. godine deportiran. Od tog trenutka i najmanja sitnica može ponovno vratiti traumu.

Po dolasku u Australiju govorio je za čuveni “Herald San“ i otkrio mnoge intimne detalje i borbe kroz koje prolazi kada god se nađe na kontroli u ovoj zemlji.

Pamti se kako je deportiran, a prije toga je bio zatočen u “hotelu“ za migrante. Skandalozni tretman koji je doživio nikada neće zaboraviti, iako je godinu dana nakon toga osvojio čak i titulu na Australian Openu.

“Morat ću biti potpuno iskren. Posljednjih nekoliko puta kada sam sletio u Australiju i kada sam prošao kroz kontrolu, osjetio sam traumu od prije tri godine. Neki tragovi i sada ostanu kada prolazim kroz kontrolu, jer samo provjeravam dolazi li netko iz imigracija“, poručio je Đoković za “Herald San“.

Zatim je pojasnio što mu točno tada prolazi kroz glavu. Nešto o čemu većina ljudi ne mora brinuti, piše Nova.rs.

“Promatram i osobu koja mi provjerava putovnicu – hoće li me odvesti, hoće li me zadržati ili će me pustiti? Moram priznati da imam taj osjećaj”, poručio je.

Tvrdi da je te stvari savladao – teniskim znanjem.

“Nema ljutnje, da budem iskren. Nisam zamjerio, već sam se odmah vratio sljedeće godine… I osvojio turnir. Moji roditelji i čitav tim bili su tamo i bila je to zapravo jedna od najemotivnijih pobjeda koju sam ikad ostvario, nakon svega što sam proživio godinu ranije“, završio je Đoković.

