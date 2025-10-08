ŠTO MISLITE TKO PREDNJAČI?
Evo koje europske zemlje imaju najviše milijardera
Europa je dom više od petine svjetskih milijardera, a Njemačka prednjači na kontinentu te zauzima četvrto mjesto u svijetu po broju milijardera.
Nejednakost bogatstva veliki je problem diljem svijeta, pa tako i u Europi. Prema podacima "Our World in Data", najbogatijih jedan posto stanovništva posjeduje najmanje 20% ukupnog bogatstva u gotovo svim europskim državama, a u mnogima taj udio prelazi i 25 %.
U mnogim europskim zemljama žive deseci milijardera, no koje tri države imaju najviše superbogatih – i koliko ih točno ima svaka?
Prema Forbesu, svijet broji više od 3.000 milijardera u 2025.
Njihovo ukupno bogatstvo iznosi 16,1 bilijun dolara (oko 13,7 bilijuna eura). No ta golema koncentracija bogatstva izrazito je neravnomjerno raspoređena – samo tri zemlje (Sjedinjene Američke Države, Kina i Indija) čine više od polovice svih svjetskih milijardera i njihovih zajedničkih bogatstava, piše euronews.
Forbesova lista milijardera temelji se na procjenama bogatstva u američkim dolarima i bilježi državljanstvo pojedinaca, a ne njihovo mjesto boravka.
Njemačka ima najviše milijardera u Europi
Najjači europski rezultat na globalnoj ljestvici dolazi iz Njemačke, koja ima 171 milijardera s ukupnim bogatstvom od 676,4 milijarde eura. Najbogatiji Nijemac je Dieter Schwarz, vlasnik Schwarz grupe (Lidl i Kaufland), čije se bogatstvo procjenjuje na 35 milijardi eura (41 mlrd. dolara), što ga svrstava na 37. mjesto u svijetu.
Na drugom mjestu u Europi nalazi se Italija, s 74 milijardera čije ukupno bogatstvo iznosi 289 milijardi eura (339 mlrd. dolara). Najbogatiji Talijan je Giovanni Ferrero, nasljednik poznate konditorske obitelji, s bogatstvom od 32,6 milijardi eura (38,2 mlrd. dolara), što ga stavlja na 41. mjesto globalno.
Ujedinjeno Kraljevstvo zauzima treće mjesto, s 55 milijardera koji zajedno posjeduju 203 milijarde eura (238 mlrd. dolara ili 177 mlrd. funti).
Najbogatiji Britanac je Michael Platt, čije se bogatstvo procjenjuje na 14 milijardi funti (oko 16 mlrd. eura), čime zauzima 106. mjesto na svijetu.
Francuski milijarder Arnault peti najbogatiji čovjek na svijetu
Francuska će 2025. godine imati 52 milijardera, čime zauzima četvrto mjesto u Europi. Najbogatiji Francuz je Bernard Arnault, šef luksuznog carstva LVMH, koje u svom portfelju ima brendove poput Louis Vuittona, Christiana Diora, Sephore i brojnih drugih svjetskih imena.
Njegovo se bogatstvo procjenjuje na 152 milijarde eura (178 mlrd. dolara), što ga svrstava na peto mjesto na svijetu, nakon što je 2024. godine bio prvi na Forbesovoj listi.
Njemačka, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska jedine su europske države s više od 50 milijardera. Iza prve četvorke nalaze se Švedska s 45 milijardera i Švicarska s 42.
Pregled milijardera po ostalim europskim zemljama
Broj milijardera u drugim europskim državama je sljedeći:
- Grčka – 16
- Nizozemska – 13
- Irska, Belgija i Češka – po 11
- Poljska i Cipar – po 10
- Austrija i Danska – po 9
- Finska – 7
- Rumunjska – 6
- Mađarska – 4
- Slovačka i Bugarska – po 2
- Portugal, Luksemburg, Hrvatska, Island i Albanija – po 1 milijarder
