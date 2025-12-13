Preminuo glumac Peter Greene, zvijezda "Pulp Fictiona" i "Maske"

Peter Greene, glumac poznat po ulogama u filmovima Pulp Fiction i The Mask, preminuo je u dobi od 60 godina.
Oglas
Pronađen je mrtav u svom stanu u New Yorku u petak, potvrdio je njegov menadžer. Uzrok smrti nije objavljen, javlja Sky News.
Greene je tijekom glumačke karijere, koja je započela u njegovim dvadesetima, stekao pohvale za brojne uloge negativaca i kriminalaca.
"Nitko nije igrao lošeg dečka bolje od Petera“, rekao je menadžer Gregg Edwards za NBC News.
"Ali imao je i, znate, nježnu stranu koju većina ljudi nikada nije vidjela, te srce veliko kao zlato.“
Greene je tumačio lik Zeda, sadističkog silovatelja i zaštitara, u filmu Quentina Tarantina iz 1994. godine Pulp Fiction.
Iste je godine glumio i negativca Doriana u filmu Maska s Jimom Carreyjem.
Osim sporednih uloga, Greene je glumio glavnu ulogu u filmu Clean, Shaven iz 1993. godine, u kojem je tumačio muškarca sa shizofrenijom osumnjičenog za ubojstvo.
Pamti se i po ulozi u filmu Training Day uz Denzela Washingtona, a pojavio se i u filmu The Usual Suspects.
Peter Greene rođen je u Montclairu u saveznoj državi New Jersey, a iza sebe je ostavio sestru i brata.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas