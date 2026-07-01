novi standard
Od danas vrijede nova pravila kod zubara: Evo što se mijenja za pacijente
Od danas, 1. srpnja, u Hrvatskoj na snagu stupaju nova pravila u dentalnoj zdravstvenoj zaštiti. Najveća promjena odnosi se na postupno ukidanje amalgamskih, odnosno tzv. crnih plombi, koje više neće biti standardni materijal za ispune na teret HZZO-a.
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Promjene su uvedene radi usklađivanja s propisima Europske unije, čiji je cilj postupno izbacivanje žive iz dentalne medicine kako bi se dodatno zaštitilo zdravlje pacijenata i okoliš.
To, međutim, ne znači da pacijenti gube pravo na besplatno liječenje karijesa. HZZO će i dalje pokrivati sanaciju zuba, ali će se umjesto amalgama koristiti stakleno-ionomerni i hibridni stakleno-ionomerni cementi, koji od danas postaju standardni materijali za ispune, piše Dnevnik.hr.
Amalgam će se ubuduće koristiti samo u iznimnim slučajevima, kada doktor dentalne medicine procijeni da je to nužno zbog posebnih zdravstvenih potreba pacijenta.
Koje su prednosti novih materijala?
Prema stručnjacima, novi materijali imaju niz prednosti. Kemijski se vežu za zubno tkivo, biokompatibilni su, otpuštaju fluor koji pomaže u zaštiti od karijesa te omogućuju jednostavniju i učinkovitiju primjenu u svakodnevnoj stomatološkoj praksi.
Osim toga, estetski su prihvatljiviji jer nemaju karakterističnu tamnu boju amalgamskih ispuna.
Što pokriva HZZO?
Važno je naglasiti da se pravila za kompozitne, odnosno bijele plombe, nisu promijenila.
Na teret HZZO-a kompozitne plombe i dalje su besplatne samo za prednje zube – sjekutiće i očnjake – te za trudnice, rodilje i dojilje.
Za bočne zube standardni materijal koji pokriva HZZO bit će stakleno-ionomerni cementi. Pacijenti koji žele kompozitnu plombu zbog boljeg estetskog dojma ili veće trajnosti morat će doplatiti razliku u cijeni.
Koliki će iznos platiti ovisi o veličini ispuna i cjeniku ugovorene stomatološke ordinacije, odnosno o razlici između cijene kompozitne plombe i materijala koji u cijelosti financira HZZO.
Stomatolozi preporučuju pacijentima da se za sve nedoumice oko izbora materijala i načina liječenja obrate svom doktoru dentalne medicine, koji će odabrati najprikladnije rješenje ovisno o zdravstvenom stanju i potrebama svakog pacijenta.
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