Reinerov sin Nick je u pritvoru

N1 Info
15. pro. 2025. 16:51
nick reiner optužen za ubojstvo oca roba reinera i supruge Michele
Lucas Jackson / REUTERS

Legendarni holivudski redatelj i glumac Rob Reiner i njegova supruga Michele pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Angelesu, a vlasti istražuju incident kao ubojstvo, pišu u ponedjeljak američki mediji. Sada je uhićen sin, Nick Reiner kako javlja BBC

Nick Reiner, sin Roba Reinera, uhićen je i nalazi se u pritvoru uz jamčevinu od 4 milijuna dolara (2,9 milijuna funti), prema evidenciji Zatvorskog centra LASD-a.

32-godišnjak je uhićen u nedjelju, a optužen je u ponedjeljak, prenosi BBC.

Reinerovi imaju duboke ubodne ozljede

Reiner (78) legendarni glumac, redatelj i kasnije politički aktivist i njegova supruga, fotografkinja i producentica, pronađeni su mrtvi u nedjelju.

Izvor iz policije rekao je za The Times da je član obitelji na ispitivanju u vezi njihove smrti.

Izvor koji nema ovlasti govoriti za medije o istrazi, ali je upućen u nju, potvrdio je da nema znakova nasilnog upada u njihov dom. Također je kazao da Reinerovi imaju duboke ubodne ozljede.

