Reinerov sin Nick je u pritvoru

Legendarni holivudski redatelj i glumac Rob Reiner i njegova supruga Michele pronađeni su mrtvi u svom domu u Los Angelesu, a vlasti istražuju incident kao ubojstvo, pišu u ponedjeljak američki mediji. Sada je uhićen sin, Nick Reiner kako javlja BBC
Oglas
Nick Reiner, sin Roba Reinera, uhićen je i nalazi se u pritvoru uz jamčevinu od 4 milijuna dolara (2,9 milijuna funti), prema evidenciji Zatvorskog centra LASD-a.
32-godišnjak je uhićen u nedjelju, a optužen je u ponedjeljak, prenosi BBC.
Reinerovi imaju duboke ubodne ozljede
Reiner (78) legendarni glumac, redatelj i kasnije politički aktivist i njegova supruga, fotografkinja i producentica, pronađeni su mrtvi u nedjelju.
Izvor iz policije rekao je za The Times da je član obitelji na ispitivanju u vezi njihove smrti.
Izvor koji nema ovlasti govoriti za medije o istrazi, ali je upućen u nju, potvrdio je da nema znakova nasilnog upada u njihov dom. Također je kazao da Reinerovi imaju duboke ubodne ozljede.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas