Transparentnost u influencer marketingu: "Važno je znati kad se plati"

Hrvoje Krešić
07. stu. 2025. 13:27
Stručnjaci i influenceri predstavili Deklaraciju o boljem influencanju: samoregulacija, jasne oznake (#oglas, #ad, paid partnership) i zaštita potrošača - posebno mlađih.

Na tržištu koje brzo raste, zajednica agencija, brendova i kreatora pokreće inicijativu za jasnije označavanje plaćenog sadržaja te viši profesionalni standard.

Sugovornici N1 televizije, Nela Fegić Moguljak i Luka Lajić, poručuju: transparentnost ne ruši doseg - naprotiv, gradi kredibilitet i povjerenje publike. Kako izgleda dobra praksa u stvarnim objavama i koje oznake koristiti bez gubitka autentičnosti? Kako to zapravo izgleda u praksi - i tko će prvi pasti na testu transparentnosti?

Pogledajte razgovor.

Luka Lajić Nela Fegić Moguljak digitalni marketing influenceri

