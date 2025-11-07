VAŽNA STAVKA
Transparentnost u influencer marketingu: "Važno je znati kad se plati"
Stručnjaci i influenceri predstavili Deklaraciju o boljem influencanju: samoregulacija, jasne oznake (#oglas, #ad, paid partnership) i zaštita potrošača - posebno mlađih.
Na tržištu koje brzo raste, zajednica agencija, brendova i kreatora pokreće inicijativu za jasnije označavanje plaćenog sadržaja te viši profesionalni standard.
Sugovornici N1 televizije, Nela Fegić Moguljak i Luka Lajić, poručuju: transparentnost ne ruši doseg - naprotiv, gradi kredibilitet i povjerenje publike. Kako izgleda dobra praksa u stvarnim objavama i koje oznake koristiti bez gubitka autentičnosti? Kako to zapravo izgleda u praksi - i tko će prvi pasti na testu transparentnosti?
Pogledajte razgovor.
