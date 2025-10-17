Stručnjakinja za digitalnu komunikaciju: Više nam ne treba ni influencer da bi došlo do masovnih rekacija

"Zapravo me to ne čudi niti najmanje, ne znam jesi li čuo ali bila je nedavno jedna zgodna priča o TikToku, gdje nije bilo nikakve poznate osobe ili nekog influencera, nego je jedna potpuno nepoznata osoba jela jedan bombon, jedan brand bombona na jedan specifičan način i što se desilo? To da je taj tik tok video postao viralan i doveo do prodaje svih bombona tog branda u SAD-u, dakle do potpunog pražnjenja zaliha. I sve se to dogodilo u roku od nekoliko tjedana, čak i manje pa je ta epizoda bila neki najnoviji fenomen koji nam govori o tome što sve mogu društvene mreže i digitalni mediji napraviti danas. Dakle ne treba vam više čak ni influencer ili poznata osoba da bi došlo do masovnih reakcija, a onda u tom kontekstu - uopće me ne čudi kada Taylor Swift - odnosno točnije, njen brand i obožavatelji koji ga koriste - kroz 4-5 sati skupe milijun ili koliko već dolara u dobrotvorne svrhe", kaže Mabić Gagić.