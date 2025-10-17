Ivanka Mabić Gagić
Stručnjakinja za digitalnu komunikaciju: Više nam ne treba ni influencer da bi došlo do masovnih rekacija
Gošća Novog dana je bila Ivanka Mabić Gagić, stručnjakinja za digitalnu komunikaciju i marketing te dugogodišnja suradnica SOMo borca, vodeće regionalne konferencije o budućnosti digitalne industrije.
Oglas
Na samom početku razgovora osvrnula se na fenomen Taylor Swift, čiji su obožavatelji u roku od samo nekoliko sati prikupili više od milijun dolara kako bi pomogli akvariju u Kaliforniji čiju je majicu Swift nekad nosila.
"Zapravo me to ne čudi niti najmanje, ne znam jesi li čuo ali bila je nedavno jedna zgodna priča o TikToku, gdje nije bilo nikakve poznate osobe ili nekog influencera, nego je jedna potpuno nepoznata osoba jela jedan bombon, jedan brand bombona na jedan specifičan način i što se desilo? To da je taj tik tok video postao viralan i doveo do prodaje svih bombona tog branda u SAD-u, dakle do potpunog pražnjenja zaliha. I sve se to dogodilo u roku od nekoliko tjedana, čak i manje pa je ta epizoda bila neki najnoviji fenomen koji nam govori o tome što sve mogu društvene mreže i digitalni mediji napraviti danas. Dakle ne treba vam više čak ni influencer ili poznata osoba da bi došlo do masovnih reakcija, a onda u tom kontekstu - uopće me ne čudi kada Taylor Swift - odnosno točnije, njen brand i obožavatelji koji ga koriste - kroz 4-5 sati skupe milijun ili koliko već dolara u dobrotvorne svrhe", kaže Mabić Gagić.
Što nam to govori o digitalnoj komunikaciji pa i digitalnom oglašavanju? Slijedi nam novo izdanje konferencije posvećene upravo ovakvim temama i fenomenima, SoMo Borac: koliko su se promijenila "pravila igre" u digitalnoj komunikaciji i oglašavanju?
"Jako puno, ali promijenila su se već prije 13 godina kada je SoMo borac krenuo, u vremenu koja su bila tek začetak društvenih mreža i pametnih telefona. Danas je negdje oko 70-75 posto ukupnog oglašavanja zapravo digitalno oglašavanje, tako da je digitalna komunikacija već debeli mainstream, a umjetna inteligencija je ono što mijenja stvar i mijenja igru danas. SoMo borac će za tjedan dana kao i obično, pokušati pričati sve o digitalu i digitalnoj komunikaciji te će okupiti regionalnu digitalnu zajednicu kako bi ispričali digitalne projekte, znanja i iskustva te nagradili najbolje među njima."
Umjetna inteligencija je jedna od najčešće spominjanih fraza ovih dana, i to ne samo u digitalnoj komunikaciji i marketingu. Kako ona mijenja ovu branšu i poslove, hoće li kreativne industrije biti zaštićene ili bi - upravo suprotno - mogle biti prve na udaru? Jesu li takvi strahovi opravdani?
"Mislim da apsolutno jesu, da, neka će radna mjesta nestati ali će se istovremeno kreirati nova. Slično se uostalom dogodilo s društvenim mrežama koje su došle prije 10-15 godina pa su nastala neka nova radna mjesta koja nismo uopće očekivali. Umjetna inteligencija mijenja već sad neke rutinske i analitičke zadatke, ali i kreativne. Sve se strašno ubrzava no ipak i dalje neke kompleksnije zadaće poput mogućnosti integracije i kontekstualizacije podataka, široke slike, nove ideje, postavljanja pravih pitanja - to mislim da će i dalje ostati izvan dosega AI-ja, bar zasad.
Što je još Ivanka Mabić Gagić govorila o automatizaciji procesa čak I unutar kreativnih industrija, pogledajte u videu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas