Troskot prozvao Ćorića zbog afere s otpadom, stigao mu odgovor

USKOK je tada u iscrpnom i detaljnom priopćenju izvijestio da je na temelju kaznene prijave Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije i rezultata imovinskih izvida Samostalnog sektora za financijske istrage Porezne uprave donio rješenje o provođenju istrage protiv 10 hrvatskih državljana (1984., 1986., 1977., 1993., 1979., 1984., 2001., 1956., 1969., 1968.) i četiri pravne osobe zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, teškog kaznenog djela protiv okoliša, krivotvorenja službene ili poslovne isprave, utaje poreza ili carine i pranja novca, sve u sastavu zločinačkog udruženja.