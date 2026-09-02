Užas nakon koncerta poznatog pjevača: Šestero ljudi ozlijeđeno

„Ford Field pokrenuo je sveobuhvatnu istragu i surađuje s nadležnim tijelima i partnerima zaduženima za produkciju događaja. Iz poštovanja prema osobama koje su sudjelovale u događaju i radi očuvanja integriteta istrage nećemo nagađati o uzroku. Zahvalni smo vatrogasnoj službi Detroita i hitnoj medicinskoj pomoći na brzoj reakciji“, poručili su.