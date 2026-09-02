tijekom demontaže pozornice
Užas nakon koncerta poznatog pjevača: Šestero ljudi ozlijeđeno
Šestero ljudi iz produkcijske ekipe koja je radila na koncertu Eda Sheerana završilo je u bolnici nakon incidenta koji se dogodio tijekom demontaže pozornice na stadionu Ford Field u Detroitu.
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Nesreća se dogodila u subotu, 29. kolovoza, nakon što je britanski glazbenik završio svoj nastup. Tijekom uklanjanja konstrukcije pozornice i opreme radnike je, kako piše People, udario dio teške opreme.
Jedan od ozlijeđenih radnika ispričao je da je zbog zadobivenih ozljeda ostao u bolnici preko noći, a otpušten je sljedećeg dana.
Vatrogasci i hitna pomoć intervenirali su oko 23 sata. U komunikaciji vatrogasne službe incident je opisan kao „nesreća s viličarom u kojoj je bilo ozlijeđenih“.
Do nesreće je došlo u dijelu stadiona namijenjenom prolasku vozila, u blizini rampe. Radnici su se, prema navodima, u tom trenutku kretali prema mjestu na kojem su trebali napraviti stanku.
Jedan od članova ekipe koji je zadobio udarac u predjelu prsa opisao je trenutak nesreće kao nešto što se dogodilo u djeliću sekunde.
Srećom, ozljede nijednog od šestero radnika nisu bile opasne po život. Ipak, svi ozlijeđeni nakon incidenta prevezeni su u bolnice na području Detroita. Dvoje zaposlenika zadobilo je teže ozljede, dok su ostali u trenutku prijevoza bili u stabilnom stanju.
Iz Ford Fielda potvrdili su da je među ozlijeđenima bio i jedan član njihova tima.
„Ford Field pokrenuo je sveobuhvatnu istragu i surađuje s nadležnim tijelima i partnerima zaduženima za produkciju događaja. Iz poštovanja prema osobama koje su sudjelovale u događaju i radi očuvanja integriteta istrage nećemo nagađati o uzroku. Zahvalni smo vatrogasnoj službi Detroita i hitnoj medicinskoj pomoći na brzoj reakciji“, poručili su.
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