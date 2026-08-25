Gazprom Arena
Ruski stadion tvrdi da neće ugostiti Kanyeove koncerte, ali organizator kaže da nisu otkazani
Planirani koncerti kontroverznog američkog repera Ye, nekada poznatog kao Kanye West, u Sankt-Peterburgu odjednom su se našli pod velikim upitnikom. Iako je Gazprom Arena objavila da neće ugostiti njegove nastupe, organizator tvrdi da koncerti zasad nisu otkazani.
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Ye je 10. i 11. listopada trebao održati dva velika koncerta na stadionu Gazprom Arena, čime bi postao najveća zapadna glazbena zvijezda koja je nastupila u Rusiji od početka rata u Ukrajini.
Ulaznice su navodno rasprodane gotovo odmah, a najskuplje su dosezale oko 1900 dolara, piše Guardian.
No stadion se sada oglasio i poručio da nikakav ugovor o najmu prostora za Yeove koncerte nije potpisan.
"Gazprom Arena nije bila niti jest organizator ovog događaja. Organizaciju je preuzela moskovska koncertna agencija Say Agency", objavili su iz stadiona, dodajući da zbog nepostojanja ugovora koncerti ne mogu biti održani na toj lokaciji.
Organizator tvrdi da koncerti nisu otkazani
Iz Say Agencyja poručili su da ih je objava stadiona iznenadila te da su za nju doznali u isto vrijeme kao i javnost.
Ipak, tvrde da Yeov koncert zasad nije otkazan.
Agencija navodi da je koncerte najavila nakon što je Gazprom Arena odobrila službeni dopis, ali priznaje da ugovor o najmu još nije potpisan, a rok za njegovo sklapanje istječe krajem ovog tjedna.
Izazvao brojne kontroverze
Planirani nastupi u Rusiji izazvali su brojne reakcije izvan zemlje. Ye je posljednjih godina zbog antisemitskih izjava i izražavanja simpatija prema nacizmu ostao bez niza nastupa u europskim zemljama.
Koncerti su mu, među ostalima, bili blokirani u Velikoj Britaniji, Italiji, Poljskoj, Švicarskoj i Francuskoj zbog procjene da bi mogli predstavljati sigurnosni problem.
Ye se u siječnju ispričao zbog ranijih izjava te govorio o svojim problemima s mentalnim zdravljem. Tada je poručio da nije nacist niti antisemit te da voli Židove.
U Rusiji je, međutim, njegov dolazak izazvao i političke reakcije. Zastupnik Nikolaj Noviškov pozvao je na istragu zbog njegovih izjava o Hitleru te poručio da bi koncerti trebali biti otkazani ako se glazbenik javno ne izjasni o „moralnoj potpori Rusiji i specijalnoj vojnoj operaciji“.
Drugi ruski zastupnik, Vitalij Milonov, čak je predložio da Ye na koncertima izvodi tradicionalne ruske pjesme.
Unatoč svemu, nastupi su mu i dalje rasprodani
Kontroverze dosad nisu značajno utjecale na interes publike. Ye je posljednjih mjeseci nastupao pred velikim brojem ljudi u SAD-u, Turskoj, Nizozemskoj, Gruziji, Albaniji, Portugalu i Kazahstanu.
Najavljeni nastupi povezani su s njegovim 12. solo albumom „Bully“, objavljenim u ožujku.
Za sada tako ostaje otvoreno pitanje hoće li Ye u listopadu doista nastupiti u Rusiji – i, ako hoće, na kojoj lokaciji.
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