Ruski stadion tvrdi da neće ugostiti Kanyeove koncerte, ali organizator kaže da nisu otkazani

U Rusiji je, međutim, njegov dolazak izazvao i političke reakcije. Zastupnik Nikolaj Noviškov pozvao je na istragu zbog njegovih izjava o Hitleru te poručio da bi koncerti trebali biti otkazani ako se glazbenik javno ne izjasni o „moralnoj potpori Rusiji i specijalnoj vojnoj operaciji“.