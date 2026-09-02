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šok na benzinskoj

Natočili gorivo pa im se automobili počeli raspadati: U spremnicima pronašli blato i vodu

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N1 Info
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02. ruj. 2026. 17:42
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Pixabay_točenje goriva
Pixabay / Ilustracija

Deseci vozača u francuskoj općini Périgueux doživjeli su pravi šok nakon što su posjetili benzinsku postaju u sklopu trgovačkog lanca E-Leclerc.

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Ubrzo nakon točenja goriva, njihova su vozila jedno za drugim počela gubiti snagu i masovno otkazivati na cesti, zbog čega su morale intervenirati brojne vučne službe.

Nakon što su automobili prevezeni u autoservise, mehaničari su u spremnicima goriva otkrili nevjerojatan prizor – umjesto čistog dizela, u motorima se nalazila gusta smjesa puna blata i vode, piše Fenix.

Nevrijeme poplavilo podzemne spremnike

Uprava benzinske postaje potvrdila je da je uzrok onečišćenja snažno olujno nevrijeme koje je pogodilo regiju. Zbog obilnih oborina, voda je prodrla u podzemne rezervoare i pomiješala se s dizelskim gorivom.

Ova kontaminirana smjesa prouzročila je katastrofalne kvarove na modernim dizelskim motorima:

Uništene visokotlačne pumpe goriva i brizgaljke (injektori)

Troškovi popravka: Prema procjenama, kreću se između 4.000 i 8.000 eura po vozilu

Dodatni troškovi: Šlepanje vozila i unajmljivanje zamjenskih automobila stvaraju dodatni financijski pritisak na pogođene vozače

Osiguranja odugovlače, vozači se udružuju

Iako iz kompanije Leclerc poručuju da je tehnički kvar otklonjen te da su u kontaktu s oštećenim kupcima radi naknade štete, mnogi vozači žale se kako osiguranja još uvijek nisu isplatila novac.

Zbog toga su na Facebooku pokrenuli grupu za međusobnu pomoć i zajednički pravni pritisak, koja već okuplja gotovo stotinu oštećenih vlasnika vozila.

Sličan scenarij zabilježen je i u Njemačkoj u ljeto 2025. godine na Globusovoj benzinskoj postaji u Tiringiji, gdje je zbog prodora vode u dizel stradalo više vozila uz štete od čak 8.000 do 20.000 eura, a osiguranje je troškove preuzelo tek nakon angažiranja odvjetnika.

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dizel s vodom kontaminirano gorivo kvarovi vozila poplavljeni spremnici goriva troškovi popravka

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