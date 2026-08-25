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VIDEO / Gucci objavio novu kampanju. Spot je sniman u Zagrebu, zvijezde su Goran Bogdan i Kate Moss
Modna kuća Gucci predstavila je novu kampanju za kolekciju "Primavera", a među glavnim zvijezdama našla se slavna britanska manekenka Kate Moss. Posebnu pažnju u Hrvatskoj privlači i to što se u reklamnom spotu pojavljuje hrvatski glumac Goran Bogdan.
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Moss je sredinom lipnja stigla u Zagreb kako bi snimila kampanju, a kao lokacija poslužio je jedan napušteni zagrebački hotel. U spotu se pojavljuje u dugoj crnoj haljini ukrašenoj šljokicama te na playback izvodi kultni hit "Wicked Game" Chrisa Isaaka.
Dok traje njezin nastup, više od deset osoba odjevenih u komade iz nove kolekcije prati izvedbu, a potom se uključuju u ples. Goran Bogdan se u spotu pojavljuje u nekoliko scena, a nosi elegantno odijelo s dvostrukim kopčanjem.
Kampanju je osmislio Demna, kojemu je ovo ujedno i prvi veliki projekt za talijansku modnu kuću. U središtu kampanje nalazi se deset poznatih osoba iz svijeta glazbe i sporta, među kojima su NFL legenda Tom Brady, Shawn Mendes, reper EsDeeKid i reperica Rico Nasty.
Demna je za WWD objasnio da je kampanju zamislio poput glazbenog spota koji govori o emocijama, ponovnom buđenju i spremnosti da se ponovno prepustimo ljubavi.
Naziv kolekcije "Primavera", odnosno "proljeće", inspiriran je istoimenom slavnom slikom Sandra Botticellija. Demna je ranije otkrio da ga je za koncept inspiriralo upravo djelo koje je vidio u galeriji Uffizi u Firenci.
Zagrebačke lokacije tako su postale kulisa za jednu od prvih velikih Gucci kampanja pod Demninim kreativnim vodstvom, uz Kate Moss kao glavnu zvijezdu i Gorana Bogdana u jednoj od zapaženih uloga.
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