PROSVJEDI U PRIŠTINI I HAAGU
FOTO / Presude Thaçiju i bivšim čelnicima OVK-a izazvale burne reakcije i bijes na Kosovu
Prvostupanjske presude četvorici bivših čelnika Oslobodilačke vojske Kosova (OVK), kojima je izrečena ukupno 81 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih tijekom rata 1998. i 1999. godine, izazvale su brojne burne reakcije na Kosovu i u Albaniji
Specijalizirana vijeća Kosova sa sjedištem u Haagu osudila su bivšeg kosovskog predsjednika Hashima Thaçija i Jakupa Krasniqija na po 25 godina zatvora. Kadri Veseli osuđen je na 18, a Rexhep Selimi na 13 godina zatvora, prenosi Koha.
Riječ je o prvostupanjskoj presudi na koju obrana ima pravo žalbe. Sva četvorica tijekom postupka izjašnjavala su se da nisu kriva.
Sud je u ovom postupku utvrđivao individualnu kaznenu odgovornost četvorice optuženih, a ne zakonitost ili političku legitimnost cjelokupne borbe OVK-a.
Građani poručili: "Ne u moje ime"
Nakon objave presude dio okupljenih građana reagirao je porukom "Ne u moje ime", izražavajući protivljenje odluci suda, navodi Koha.
Još prije izricanja presude tisuće ljudi okupile su se u Prištini kako bi pružile podršku optuženima. Demonstranti su ih predstavljali kao ratne heroje i zahtijevali njihovo oslobađanje, a skupovi podrške održani su i u Haagu, javlja Oslobođenje.
Prosvjedi u Prištini i Haagu
Omar Havana/REUTERS
Florion Goga/REUTERS
Valdrin Xhemaj/REUTERS
Florion Goga/REUTERS
Florion Goga/REUTERS
Florion Goga/REUTERS
Valdrin Xhemaj/REUTERS
Florion Goga/REUTERS
Omar Havana/REUTERS
Omar Havana/REUTERS
Valdrin Xhemaj/REUTERS
Predsjednik Alijanse za budućnost Kosova Ramush Haradinaj presudu je nazvao "neprihvatljivom" i "nepravednom", ali je građane istodobno pozvao na mir i suzdržanost.
"Bitka za pravdu mora se nastaviti i mora se dobiti u drugom stupnju", poručio je Haradinaj.
Pozvao je građane da ne uništavaju imovinu i ne ugrožavaju druge ljude, upozoravajući da bi eventualno nasilje naštetilo samom Kosovu.
Konjufca: "Strašno za Kosovo"
Glauk Konjufca, prvi zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Kosova, nakon izlaska iz sudnice presudu je nazvao "strašnom za Kosovo".
Ocijenio je da će odluka suda nanijeti veliku štetu načinu na koji Kosovo predstavlja svoju ratnu povijest. Riječ je o njegovoj političkoj ocjeni, a ne o zaključku Specijaliziranih vijeća.
Kratko je reagirao i albanski premijer Edi Rama. Uz fotografiju objavljenu na društvenim mrežama napisao je samo jednu riječ:
"Sramota."
Presudu je odbacio i predsjednik Organizacije ratnih veterana OVK-a Hysni Gucati. Ustvrdio je da je sud odlukom "zadovoljio Srbiju i Rusiju" te izrazio nadu da će žalbeni postupak završiti drugačijim ishodom.
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