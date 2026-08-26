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Holding ponovno zapošljava: Traže na desetke radnika, ovo su plaće
Traže se kuhari, grobari, ophodari, komunalni radnici...
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Zagrebački holding pokrenuo je novi val zapošljavanja u svojim podružnicama. Kao i do sada, najviše se traže operativni djelatnici u Čistoći i Gradskim grobljima. Što se tiče Čistoće, u potrazi su za velikim brojem komunalnih radnika, čistača i perača ulica te radnika na odlagalištu.
Nudi im se ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci te osnovnu bruto plaću od 1372 eura mjesečno uvećanu za pola posto po godini radnog staža. Jamče im se i dodatni mjesečni primitci od 176 eura neto mjesečno, plaćena godišnja karta za javni prijevoz te ostali dodaci prema kolektivnom ugovoru, prenosi Hana Ivković Šimičić za Večernji list.
Čistoća traži i tri automehaničara na neodređeno, a njihov zadatak je briga i održavanje voznog parka podružnice.
Gradska groblja u potrazi su, pak za pet grobara. Njihov zadatak bit će iskop grobova i grobnica na propisanu dubinu, te ekshumiranje i premiještanje posmrtnih ostataka. Među poslovima nalazi se i priprema grobnica za ukop, hortikulturni radovi na okolišu, po potrebi rukovanje strojevima i alatima te zaprimanje i manipulacija pokojnicima. Plaća nije navedena.
U Zagrebačkim cestama traži se ophodar, odnosno osoba koja obilazi prometnice i javlja o njihovom stanju. Po potrebi obavlja i fizičke poslove poput postavljanja prometne signalizacije, izvještava o potrebi hitnih sanacija na cestama, a mogu se javiti kandidati koji imaju KV ili SSS struku tehničkog smjera. Prednost imaju oni s B kategorijom i položen ispit za ophodara. Zagrebačke ceste traže i autolimara na određeno vrijeme.
Podružnica Vladimir Nazor, koja upravlja turističkim objektima Holdinga, u potrazi je za dva kuhara. Nudi se osnovna mjesečna bruto plaća u iznosu 1.630,16 eura koja se uvećava za 0,5 posto po godini radnog staža kao i dodatni mjesečni primitci u neto iznosu 176,66 eura. Mjesto rada je Zagreb, prvenstveno na Sljemenu, a ugovor se sklapa na neodređeno uz probni rad.
Svi natječaji mogu se vidjeti ovdje.
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