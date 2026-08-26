Holding ponovno zapošljava: Traže na desetke radnika, ovo su plaće

Gradska groblja u potrazi su, pak za pet grobara. Njihov zadatak bit će iskop grobova i grobnica na propisanu dubinu, te ekshumiranje i premiještanje posmrtnih ostataka. Među poslovima nalazi se i priprema grobnica za ukop, hortikulturni radovi na okolišu, po potrebi rukovanje strojevima i alatima te zaprimanje i manipulacija pokojnicima. Plaća nije navedena.