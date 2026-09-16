referendum 27. rujna
Švicarska vjerojatno neće uvesti strožu definiciju neutralnosti u ustav
Čini se da će birači odbaciti ustavne promjene kojima bi se Švicarskoj onemogućila suradnja s NATO-om ili uvođenje sankcija drugim zemljama, pokazale su dvije ankete provedene uoči referenduma o tom pitanju koji se održava kasnije ovog mjeseca.
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Prema istraživanju medijskih kuća 20 Minuten i Tamedia, oko 68 posto ispitanika namjerava odbaciti usvajanje strože definicije službene neutralnosti zemlje, što je predloženo u sklopu inicijative desničarske Švicarske narodne stranke (SVP).
Samo 31 posto ispitanika podržalo je prijedloge iznesene u sklopu glasovanja pod nazivom "Očuvanje švicarske neutralnosti", navodi se u anketi objavljenoj u srijedu.
Odvojena anketa, koju je za radioteleviziju SRG provela agencija GFS Bern, pokazala je da se 63 posto ispitanika protivi prijedlogu, dok ga 34 posto podržava.
Obje ankete ukazuju na rastuće protivljenje prijedlogu koji je švicarska vlada odbacila, ali će se o njemu ipak glasovati na referendumu 27. rujna, u skladu sa švicarskom tradicijom izravne demokracije.
"Trenutačni podaci vrlo jasno upućuju na odbacivanje prijedloga, a potpora slabi čak i među biračima SVP-a", izjavila je Corina Schena iz agencije GFS Bern.
Švicarska neutralnost, međunarodno priznata od 1815. i dio ustava od 1848. godine, sačuvala je Švicarsku od sudjelovanja u oba svjetska rata.
Christoph Blocher, iskusni političar i zagovornik SVP-a, prošlog je mjeseca za Reuters izjavio da je neutralni status Švicarske ugrožen nakon što je Bern uveo sankcije Rusiji.
Prema istraživanju medijske kuće Tamedia, zagovornici promjena tvrde da bi stroža definicija neutralnosti u ustavu pomogla Švicarskoj da djeluje kao vjerodostojan posrednik u sukobima.
Međutim, protivnici ističu da bi ta inicijativa ozbiljno ograničila sposobnost Švicarske da odgovori na vanjskopolitičke izazove te bi oslabila obranu zemlje. Gotovo četvrtina ispitanika u anketi medijske kuće Tamedia također je izjavila da bi se suzdržavanje od uvođenja sankcija u slučajevima kršenja međunarodnog prava smatralo svrstavanjem uz agresorske države te bi naštetilo ugledu Švicarske u svijetu.
Dvije ankete koje su prošlog mjeseca objavili Tamedia i SRG također su pokazale jasno protivljenje, no u manjoj mjeri, pri čemu se protiv izjasnilo 62 posto, odnosno 54 posto ispitanika.
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