Švicarska vjerojatno neće uvesti strožu definiciju neutralnosti u ustav

Međutim, protivnici ističu da bi ta inicijativa ozbiljno ograničila sposobnost Švicarske da odgovori na vanjskopolitičke izazove te bi oslabila obranu zemlje. Gotovo četvrtina ispitanika u anketi medijske kuće Tamedia također je izjavila da bi se suzdržavanje od uvođenja sankcija u slučajevima kršenja međunarodnog prava smatralo svrstavanjem uz agresorske države te bi naštetilo ugledu Švicarske u svijetu.