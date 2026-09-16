govor o stanju eu-a
Von der Leyen "užasnuta" prizorima s Mladićevog sprovoda, poslala snažnu poruku
Predsjednica EK-a Ursula von der Leyen rekla je u govoru o stanju Europske unije, koji je ranije održala u Strasbourgu, da je bila užasnuta sprovodom ratnom zločincu Ratku Mladiću.
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"Bila sam užasnuta prizorima sa sprovoda Ratka Mladića u Beogradu prošlog tjedna.
Počinio je najstrašnije zločine protiv čovječnosti, istaknula je Von der Leyen dodajući da veličanju ratnih zločinaca jednostavno nema mjesta u Europskoj uniji.
Sve žrtve ratova na području bivše Jugoslavije zaslužuju da ih se sjećamo, a sve njihove obitelji zaslužuju naše suosjećanje, poručile je predsjednica EK-a.
"Jer upravo to branimo kao Unija: Istinu, pravdu i poštovanje naših vrijednosti", rekla je.
"Europa će uvijek ostati vjerna svojim vrijednostima. Naša Unija nastala je kao projekt mira kako bi naša tragična prošlost mogla ustupiti mjesto zajedničkoj budućnosti Europljana.
Desetljećima poslije milijuni ljudi u Europi još uvijek vide obećanje, ponekad čak i iz tako udaljenih zemalja poput Kanade.
Pa ipak, često zaboravljamo koliko je to obećanje i dalje snažno", poručila je.
Nakon rata, 1948. godine, održan je Kongres Europe, okupio je najveće umove našeg kontinenta kako bi razmišljali o budućnosti europske suradnje i pomogli da raste ta europska ideja koja pripada svima nama, podsjetila je. "Kao društvo moramo ponovno otkriti tu sposobnost promišljanja Europe."
Sljedeće godine obilježit ćemo povijesnu 70. godišnjicu Rimskih ugovora.
"Tim povodom danas najavljujem pokretanje novog Kongresa Europe, koji će okupiti vodeće mislioce i književnike, umjetnike i znanstvenike, građane i civilno društvo.
Potrebni su nam naši najbistriji umovi iz cijele Unije i s cijelog kontinenta. Zajedno će razviti viziju koja može nadahnuti novu generaciju Europljana. Viziju koja može ponovno probuditi europsku maštu kako bi sljedeća generacija mogla napisati vlastitu povijest.
Nikada nemojmo zaboraviti kako je nastala naša Unija. Narodi koji su toliko dugo međusobno ratovali udružili su se kako bi izgradili zajedničku sudbinu.
Sudbinu mira, prosperiteta, demokracije i slobode.
Nikada nisu zapisali koliko će nas daleko ta sudbina na kraju odvesti. Ali svaka je generacija gradila na nasljeđu prethodne.
Korak po korak. Kamen po kamen.
Naravno, naše nesavršenosti, naša raznolikost i naše razlike ostaju. Ali upravo je to ono što Europu čini našom Europom.
Našim zajedničkim domom", zaključila je Von der Leyen.
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