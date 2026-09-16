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Rakić o govoru Von der Leyen: Bio je umiven, lijep i dobar, ali...

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16. ruj. 2026. 12:40
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Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je završila svoj šesti govor o stanju Unije. Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić u Novom danu kod Nine Kljenak, komentirala je govor predsjednice Europske komisije.

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Teme
mirjana rakić nina kljenak novi dan

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