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Rakić o govoru Von der Leyen: Bio je umiven, lijep i dobar, ali...
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je završila svoj šesti govor o stanju Unije. Vanjskopolitička analitičarka Mirjana Rakić u Novom danu kod Nine Kljenak, komentirala je govor predsjednice Europske komisije.
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