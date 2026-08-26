"ISTI LJUDI, ISTE FIRME"
Nezavisni gradski vijećnik Radeta: Ono što se događa u Gospiću događa se i u Zadru, imam dokaze!
U Novom danu kod Nine Kljenak gostovao je nezavisni gradski vijećnik Daniel Radeta, koji je organizirao besplatan prijevoz autobusom na prosvjed “Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku” za građane iz Zadra.
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Upozorava da se u Zadru također događa problem s ilegalnim otpadom:
"Gospić je samo otvorio Pandorinu kutiju. Ono što pokušavam objasniti već godinu dana, ako ne i dulje, je da se ono što se događa u Gospiću događa i u Zadru, jer je riječ o istim ljudima, istim firmama. Za to imam dokumente i dokaze, gdje je na deponiju na Diklu u Zadru dovedeno preko 150 tisuća tona tog istog otpada koji se tamo i dan danas odlaže", kaže Daniel Radeta.
"Jučer smo imali priliku vidjeti kamione koji i dalje dovoze taj isti otpad na prostor zatvorenog odlagališta deponija u Diklu, koje je samo trebalo biti otvoreno za građevinski otpad, no tamo se i dalje dovozi otpad iz drugih dijelova županije, iz drugih gradova, a izgleda i iz drugih država."
Navodi da je upletena CE-ZA-R, najveća sastavnica C.I.O.S. grupe koju kontrolira Petar Pripuz.
"Radi se o tvrtki koja je predmet istrage vezano za situaciju u Gospiću. Ista ta tvrtka preko svojih posrednika vozi otpad u jednu privatnu tvrtku u Bibinjama, I preko te tvrtke, preko zadarskih registracijskih oznaka, se ulazi na deponij u Diklo", kaže Radeta.
"Jasno je o kome je riječ, to je tvrtka Ce-za-r, za to imam I dokumentaciju, teretne listove, mogu dokazati institucijama, a već sam podnio neke prijave, a najgore od svega je da institucije ne reagiraju", dodaje.
"Ovo je priča koja u Zadru traje od 2021., u jednoj godini se takvog otpada doveze preko 50 tisuća tona, I žalosno je da nakon svih prijava, što Državnom inspektoratu, DORH-u ili USKOK-u. Reagirala je jedino zadarska Čistoća koja vikendom usred mraka zapravo prevrće otpad po deponiju pokušavajući ga sakriti", kaže Daniel Radeta.
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