Nezavisni gradski vijećnik Radeta: Ono što se događa u Gospiću događa se i u Zadru, imam dokaze!

"Gospić je samo otvorio Pandorinu kutiju. Ono što pokušavam objasniti već godinu dana, ako ne i dulje, je da se ono što se događa u Gospiću događa i u Zadru, jer je riječ o istim ljudima, istim firmama. Za to imam dokumente i dokaze, gdje je na deponiju na Diklu u Zadru dovedeno preko 150 tisuća tona tog istog otpada koji se tamo i dan danas odlaže", kaže Daniel Radeta.