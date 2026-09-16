Objavljeni novi rezultati kvalitete vode u Lici

Marko Seper/PIXSELL

Odlukom Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji od 11. kolovoza 2026., HZJZ u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo provodi tjedno uzorkovanje i analizu vode iz javnog vodoopskrbnog sustava. Tako novo uzorkovanje provedeno od 31. kolovoza do 3. rujna 2026. godine pokazuje da je voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće, priopćili su.

Podijeli

Oglas

Ukupno je uzeto 19 uzoraka vode na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama, unutar zona opskrbe GOSPIĆ 1, SENJ, TONKOVIĆA VRILO, MRĐENOVAC i NOVALJA.

Do sada su uzorkovana ukupno 93 uzorka!

Svi analizirani uzorci vode, uključujući i nove, zdravstveno su ispravni, a PFAS spojevi ni u jednom uzorku nisu utvrđeni iznad granice određivanja.

Izvanredno uzorkovanje nastavljamo sukladno dinamici koju je utvrdilo Stručno povjerenstvo, a rezultate objavljujemo jednom tjedno, naveli su.