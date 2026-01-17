VIDEO / Sporedni glumac otkrio koliko je uspio zaraditi za samo par pojavljivanja u Stranger Things

Megapopularna serija Stranger Things nedavno je završila, ali obožavatelji još uvijek raspravljaju o njoj, zbog čega je ponovno popularan i jedan manje poznati glumac iz nje. Naime, Tristan Spohn otvoreno je otkrio ukupnu zaradu u seriji još prošle godine, ali njegov video ponovno je viralan.
Ako ne znate tko je taj glumac, ništa strašno. Podosta je sporedan, ukupno se pojavio u samo pet epizoda. Zato je i zanimljivo vidjeti koliko netko s tako malo vremena na ekranu može zaraditi na jednom hitu kao što je Stranger Things.
U seriji je glumio Two ili dva, dječaka u laboratoriju iz kojeg je potekla i Eleven ili 11. Nažalost po Spohna, njegov lik ubijen je u četvrtoj sezoni.
Ukupno je radio šest tjedana i u detalje je otkrio sve, od trenutka kad je izabran za ulogu pa do onoga što je uslijedilo.
Nakon što je iz Teksasa doputovao na snimanje i bio smješten u vrlo luksuznom hotelu u Atlanti, za koji procjenjuje da je Netflix koštao oko 8000 dolara za njegov šestotjedni boravak, Spohn je objasnio da je svakodnevno dobivao i novac za hranu i putne troškove. Primjerice, za hranu je svaki dan dobio 60 dolara, a po satu na setu je zarađivao 150 dolara.
Što se tiče glumačkog honorara, mlada zvijezda rekla je da je za šest tjedana rada dobila čak 30.000 dolara, a dodatno je zaradila i 4000 dolara bonusa jer su neke njegove scene korištene u flashbackovima.
"Dok god serija donosi zaradu, i ja ću dobivati dio kao bonus", objasnio je Spohn.
Zbrajanjem svih primanja, Tristanova zarada dosegla je 58.662 dolara, no morao je platiti poreze. Državi je otišlo 15.639 dolara, dok je 4430 dolara izdvojeno za agencijsku proviziju.
To znači da mu je na kraju ostalo 38.593 dolara, što bi nakon holivudskih štrajkova 2023. vjerojatno bilo i znatno više. Naime, snimanje je bilo prije njih.
Svakako nije loš posao za nekoga tko se pojavio u samo pet epizoda, ali treba imati na umu i da su serije popularnosti kao Stranger Things nešto što se dogodi možda par puta u desetljeću.
Što se tiče najvećih zvijezda, njihove su zarade milijunske. Primjerice, svi najmlađi glavni glumci zaradili su oko sedam milijuna dolara, a stariji oko devet milijuna. Iznimka je trenutno najveća zvijezda među njima - Millie Bobby Brown, koja glumi Eleven. Ima zaseban i tajni ugovor s Netflixom, za koji radi i u drugim projektima, odnosno, radila je. Procjenjuje se da je zaradila oko 15 milijuna dolara.
