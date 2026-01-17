VIDEO / Sporedni glumac otkrio koliko je uspio zaraditi za samo par pojavljivanja u Stranger Things

Nakon što je iz Teksasa doputovao na snimanje i bio smješten u vrlo luksuznom hotelu u Atlanti, za koji procjenjuje da je Netflix koštao oko 8000 dolara za njegov šestotjedni boravak, Spohn je objasnio da je svakodnevno dobivao i novac za hranu i putne troškove. Primjerice, za hranu je svaki dan dobio 60 dolara, a po satu na setu je zarađivao 150 dolara.