Kemis-Termoclean: Nismo odvozili otpad u Gospić, niti opasni otpad u Varaždin

Navode i da je za te isporuke Kemis-Termocleana, Tipos Resurs posjedovao valjane dozvole za gospodarenje otpadom, odnosno za prihvat i za obradu predmetnih vrsta otpada na lokaciji u Varaždinu. Pojašnjavaju i da, po Zakonu o gospodarenju otpadom, kada ovlaštena osoba preuzme pošiljku otpada, obveza koja je do tog trenutka ležala na predavatelju prestaje i prenosi se na osobu koja je otpad preuzela.