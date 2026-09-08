odgovor troskotu
Kemis-Termoclean: Nismo odvozili otpad u Gospić, niti opasni otpad u Varaždin
Direktor društva Kemis-Termoclean Krunoslav Pavić odbacio je u utorak u priopćenju tvrdnje zastupnika Mosta Zvonimira Troskota te pisanje medija po kojima se njegovu tvrtku dovodi u vezu sa slučajem otpada u Gospiću, istaknuvši da nisu u istrazi Uskoka te da nisu odvozili otpad u Gospić i Varaždin.
Pavić u priopćenju navodi da se u rješenju Uskoka o provođenju istrage protiv Josipa Šinceka i drugih spominje Kemis-Termoclean unutar popisa predavatelja otpada društvu Tipos Resurs - zajedno s Općom bolnicom Zabok i bolnicom hrvatskih veterana te nizom drugih subjekata iz Hrvatske i susjednih država. No, Kemis-Termoclean u tom rješenju nije naveden kao okrivljenik niti mu je pripisana nezakonita radnja. Također, od pokretanja istrage niti jedna institucija ih u tom slučaju nije kontaktirala.
Napominju i kako navodi na koje se pojedini mediji pozivaju izvorno proizlaze iz podataka evidentiranih u sustavu e-ONTO (Elektronički očevidnik o nastanku i tijeku otpada), informacijskom sustavu koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te iz prateće dokumentacije obvezne u radu s otpadom.
Ističu i da su se sve isporuke isključivo neopasnog otpada odnosile isključivo na lokaciju u Varaždinu. Tako je Kemis-Termoclean društvu Tipos Resurs u razdoblju od početka 2017. godine do 16. srpnja 2021., kada je izvršena posljednja isporuka, predao ukupno 2.699 tona isključivo neopasnog otpada. Najveći dio (oko 40 posto) činila je plastična i druga ambalaža, a ostatak različite vrste drugog neopasnog otpada.
"Niti jedna od pošiljki predanih Tipos Resursu nije uključivala opasni otpad. Sve pošiljke bile su upućene isključivo na adresu Tipos Resursa u Varaždinu. Kemis-Termoclean nije predavao otpad na lokacije u Gospiću ili Benkovcu, koje su predmet navoda o nezakonitom odlaganju", navodi se u priopćenju.
Također, naglašavaju i da je Tipos Resurs dozvolu za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom na lokaciji u Gospiću ishodio tek u listopadu 2022., više od godinu dana nakon njihove posljednje isporuke Tipos Resursu.
Navode i da je za te isporuke Kemis-Termocleana, Tipos Resurs posjedovao valjane dozvole za gospodarenje otpadom, odnosno za prihvat i za obradu predmetnih vrsta otpada na lokaciji u Varaždinu. Pojašnjavaju i da, po Zakonu o gospodarenju otpadom, kada ovlaštena osoba preuzme pošiljku otpada, obveza koja je do tog trenutka ležala na predavatelju prestaje i prenosi se na osobu koja je otpad preuzela.
Stoga se Kemis-Termoclean ne može dovoditi u vezu s nezakonitim postupanjem s tim pošiljkama nakon njihova preuzimanja od strane ovlaštenog primatelja. "Posljednja od predmetnih isporuka izvršena je prije više od pet godina", navode.
Pavić upozorava i da se u dijelu javnih istupa uporno ponavlja izraz "uskočki protokol" kojeg ne poznaju Zakon o kaznenom postupku, Kazneni zakon i Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala. Sigurno je da taj pojam ne postoji ni u rješenju Uskoka o provođenju istrage niti u njegovu postupanju koje mora biti u skladu s navedenim zakonima.
Stoga pozivaju sve da budu precizni i argumentirani i da se ne skrivaju iza takvih nejasnih fraza.
Napominju i da je Kemis-Termoclean, kao dio konzorcija nekoliko tvrtki specijaliziranih za gospodarenje otpadom, predao ponudu za sanaciju otpada u Gospiću, na temelju stručnih znanja, resursa kojima raspolaže, dozvola koje su mu izdane, poslovnih odnosa s brojnim spalionicama otpada u inozemstvu te dugogodišnjeg iskustva u domeni gospodarenja otpadom, industrijskim čišćenjima i sanacijama.
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