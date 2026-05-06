NA CRNOJ LISTI

Javier Bardem javno i glasno podržava Palestinu, kaže da je zbog toga izgubio uloge

06. svi. 2026. 15:50
Javier Bardem attends the 98th Oscars at Dolby Theatre on March 15, 2026 (Photo by Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Javier Bardem tvrdi da se suočio s "profesionalnom kaznom" zbog svoje otvorene podrške Palestini. Ovaj 57-godišnji španjolski glumac među najglasnijim je slavnim aktivistima za Gazu usred rata s Izraelom.

Na dodjeli Oscara u ožujku, Bardem je nosio antiratnu oznaku i propalestinsku značku na odijelu. "Ne ratu, sloboda Palestini", izjavio je prije nego što je uručio nagradu za najbolji međunarodni film, uz Priyanku Chopru.

U novom intervjuu za Variety, oskarovac iz filma "Nema zemlje za starce" naglasio je da je, poput Susan Sarandon - koja je u veljači rekla da joj je "nemoguće" čak i pronaći televizijske uloge nakon sudjelovanja u propalestinskom skupu 2023. - i on izgubio poslove zbog svog stava.

"To vam govori koliko je cijeli ovaj sustav pogrešan. Bila je jedna od prvih koja je tamo otišla. A onda je dobila tu profesionalnu kaznu. Neki ljudi će vas staviti na crnu listu. Ne mogu vam reći je li to istina ili ne - nemam činjenice. Ono što imam činjenice su novi ljudi koji vas zovu jer vas žele u svom projektu. To mi daje osjećaj da se narativ koji su tako dugo koristili mijenja", naglasio je.

Kaže da su mu govorili da ga je netko htio nazvati oko nekog projekta, ali se to nije dogodilo, a drugi ga nisu mogli pozvati da vodi neku kampanju. "U redu je. Živim u Španjolskoj. Američki studiji nisu jedino mjesto", rekao je za Variety.

Priznajući da je u početku očekivao da će njegove izjave na Oscarima biti izviždane, rekao je da je umjesto toga dobio "ovacije".

"Kad sam rekao 'slobodna Palestina' u sobi, u tom kinu, u dvorani je izbio u pljesak. Dakle, postoji podrška, ima puno ljudi koji to podržavaju, ali nije dovoljno glasno", priznao je Bardem. "To je ono što pokušavam inspirirati. Kao, 'Dečki, u redu je. Možete biti dio zajednice filmskog stvaralaštva, a ujedno biti i građanin, i to je u redu.' Jedna stvar bi trebala biti u skladu s drugom", rekao je za Independent ranije.

