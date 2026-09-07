Klauški: Na prosvjedu je viđeno novo domoljublje. Ni HDZ ga nije mogao nazvati antihrvatskim

"Mislim da je 90 posto ljudi koji su bili tamo protiv HDZ-a ili, ako ne protiv HDZ-a, onda protiv Andreja Plenkovića. Bila je to poruka vlasti iako se to htjelo izbjeći. Organizatorima je zapravo svejedno hoće li problem u Gospiću riješiti HDZ ili netko drugi, oni samo žele da se riješi", ustvrdio je Klauški dodajući kako će problem na koncu morati riješiti vlada HDZ-a koja ga je dobrim dijelom i stvorila.