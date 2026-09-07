"DOSTA BITAN ASPEKT"
Klauški: Na prosvjedu je viđeno novo domoljublje. Ni HDZ ga nije mogao nazvati antihrvatskim
Gost Nine Kljenak u Studiju uživo N1 televizije bio je kolumnist Expressa 24 sata Tomislav Klauški koji se osvrnuo na subotnji prosvjed "Hodaj za Liku" održan u Zagrebu.
Na pitanje voditeljice kakav je politički i društveni kapital tog prosvjeda, Tomislav Klauški je kazao kako je viđena manifestacija novog domoljublja kakva se nije viđala ranije.
"Vidjeli smo da postoji neko drugo domoljublje koje izgleda i ponaša se kao pravo domoljublje, kao ljubav prema domovini i tlu, a koje je zaista moglo ujediniti sve da ni HDZ nije mogao taj prosvjed proglasiti antihrvatskim. Od Thomsponovog koncerta najezda crnokošuljaša i desničara u javnom prostoru bila je tolika da se stvorio dojam kao da je cijela Hrvatska zavijena u crno. Stoga je društveni aspekt ovog prosvjeda bio dosta bitan."
"Imamo crni oblak HDZ-a nad državom"
Politički je, smatra, bilo zanimljivo to što organizatori nisu htjeli da to bude politički prosvjed, iako je cijeli događaj oko Gospića obilježen politikom.
"Mislim da je 90 posto ljudi koji su bili tamo protiv HDZ-a ili, ako ne protiv HDZ-a, onda protiv Andreja Plenkovića. Bila je to poruka vlasti iako se to htjelo izbjeći. Organizatorima je zapravo svejedno hoće li problem u Gospiću riješiti HDZ ili netko drugi, oni samo žele da se riješi", ustvrdio je Klauški dodajući kako će problem na koncu morati riješiti vlada HDZ-a koja ga je dobrim dijelom i stvorila.
Pojasnio je i zašto to misli.
"Što je situacija lošija u pojedinim regijama, to su građani više ovisni o HDZ-u i HDZ-ovoj Vladi. Kad su ljudi očajni okreću se onome tko ima novac i vlast, onome tko drži ključeve tih problema. Oporba može nuditi rješenja problema, ali nema mehanizme za to, tako da HDZ na neki način drži Hrvatske građane u šaci. Gdje god uprete prst, u koji god aspekt društva taknete naiđete na primjere institucionalne korupcije. Institucije štite jedna drugu i zna se da je pokroviteljstvo HDZ-a na vrhu. Imamo cijeli jedan crni oblak HDZ-a nad državom", kazao je Klauški.
"Da je na prosvjedu bio Thompson, došli bi i sportaši"
Na pitanje Nine Kljenak zašto je izostala podrška sportaša prosvjedu, Klauški je sarkastično kazao kako bi se i sportaši vjerojatno pojavili na prosvjedu da je tamo bio i Thompson. A Thompsona, po njegovom mišljenju, tamo nije bilo jer je pod pokroviteljstvom HDZ-a.
Također smatra kako ni s desnice nitko ne želi biti protiv HDZ-a, čak ni Most koji je "više protiv Plenkovića nego protiv HDZ-a".
Za Most je također ustvrdio kako od pojave na političkoj sceni dobro pogađa određene teme.
"Imaju dobar nos za samopromociju, što i jest dio politike. Pametna politika to radi."
Istu konstataciju - da se ne ide protiv HDZ-a - Klauški je izrekao i za šutnju vrha Katoličke crkve o slučaju Gospić i subotnjem prosvjedu.
"Bilo je vidljivo da je to skup protiv HDZ-a, a Crkva ne želi ići protiv HDZ-a. Jedino je biskup Mate Uzinić prepoznao tu novu vrstu domoljublja, a ostatak Katoličke crkve to ne prepoznaje. Ona prepoznaje Thompson ovu vrstu domoljublja, crnokošuljašku, klerikalnu i nacionalističku."
"SDP je staromodan, dosadan i nikome zanimljiv"
Osvrnuo se Klauški u Studiju uživo kod Nine Kljenak i na SDP za koji je kazao kako promašuje duh vremena što se vidi u padu njihovog rejtinga u vrijeme i u okolnostima kada bi im rejting trebao rasti.
"U SDP-u žive neku svoju stvarnost. Potrošili su cijelo ljeto na tzv. Plenkovićevu inflaciju koja im nije donijela apsolutno ništa. HDZ je u to vrijeme stagnirao, a SDP nije profitirao. Oni tumače inflaciju građanima koji sami znaju kako im je i ne treba im to reći Siniša Hajdaš Dončić. To neće motivirati i mobilizirati ljude. Oni gube sviju bazu po gradovima, staromodni su, dosadni i nisu više nikome zanimljivi. Čak i kada govore prave stvari, ljude to ne pali. Hajdaš Dončić ne može prodati svoju emociju nikome", kazao je.
"Plenković je umoran od još jedne krize"
S druge strane, HDZ može biti sve - dodao je Klauški.
"HDZ može biti lijevo, može biti desno, može biti liberalan ili konzervativan. Može biti uz Crkvu ili uz Istanbulsku konvenciju. HDZ je kao Komunistička partija, jedina stožerna stranka koja sve ujedinjuje i u koju možete upisati svoje vlastite želje tipa: Hoću da HDZ očisti smeće u Gospiću."
Plenkovićevu usporedbu prosvjeda za Liku s "nadstrešnicom" u Novom Sadu i prosvjedima koji su potom uslijedili u Srbiji Klauški je nazvao "promašenim, ali perfidnim".
"Naravno da je tamo nadstrešnica bila povod, kao što je i ovaj otrovni otpad u Gospiću povod da se građani ujedine. Ali tko je u toj Plenkovićevoj analogiji Aleksandar Vučić? Pa Andrej Plenković. Ovo više nije Plenković iz 2016. pa i 2020. godine. Ovo je Plenković "na konopcima" koji ne zna gdje bi se okrenuo i koji je umoran od još jedne krize", zaključio je Klauški.
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