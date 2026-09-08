Privatni bunari u Ličko-senjskoj županiji su zagađeni, objavljena upozorenja građanima

"Strogo je zabranjeno koristiti sirovu, mikrobiološki onečišćenu bunarsku vodu za piće, pripremu toplih ili hladnih napitaka, izradu leda te za bilo koje kulinarske potrebe u kućanstvu. U izvanrednim okolnostima ili nuždi, voda se smije koristiti isključivo nakon što je provedeno aktivno prokuhavanje u trajanju od tri minute s tim da voda mora neprekidno ključati", poručuju.