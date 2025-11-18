diljem svijeta
Cloudflare je poremetio rad ChatGPT-a, X-a i drugih internetskih usluga
Prekid rada Cloudflarea uzrokovao je velike poremećaje u dijelovima interneta diljem svijeta.
Cloudflare je tvrtka koja radi u pozadini i omogućuje mnogim internetskim programima da funkcioniraju bez problema, izvještava Fox19.
Pružatelj internetske infrastrukture Cloudflare izjavio je da implementira rješenje za problem koji je uzrokovao globalne prekide rada ChatGPT-a, društvene mreže X, igre League of Legends i drugih glavnih internetskih usluga.
Interns degradacija usluge
Cloudflare je ranije u utorak na svojoj stranici o statusu izjavio da
"Cloudflare doživljava internu degradaciju usluge. Neke usluge mogu povremeno biti pogođene. Usredotočeni smo na vraćanje usluge", rekla je tvrtka na početku istrage.
Prijavljeno je 500 brojnih pogrešaka, kao i problemi s Cloudflare nadzornom pločom i API-jem.
