DUJE PRKUT
Digitalni aktivist: Prijedlog EK otvara vrata za temeljitu dekonstrukciju ljudskih prava
Duje Prkut iz udruge Politiscope gostovao je u Novom danu i s Ninom Kljenak razgovarao o prijedlogu Europske komisije koja je prije tjedan dana objavila dva prijedloga Digitalnog omnibus paketa (Digitalni Omnibus i Digitalni Omnibus o umjetnoj inteligenciji) te otvorila tzv. Digitalnu provjeru prikladnosti, kao dio opsežne deregulacijske agende za digitalne politike EU-a.
Omnibus slabi ePrivacy okvir tako što ključnu odredbu o pristupu uređajima premješta u GDPR, navodi Prkut.
Privola po novome neće biti potrebna
Privola više neće biti potrebna za praćenje; umjesto toga, širok raspon iznimaka omogućit će tvrtkama da čitaju podatke na telefonima i preglednicima bez da traže dopuštenje korisnika.
"Isti prijedlog mijenja i ključne dijelove GDPR-a", naglašava.
Dodaje da prijedlog sužava definiciju osobnih podataka kroz novi recital koji omogućuje tvrtkama da same sebe ocjenjuju, dopušta nekontroliranu obradu naših najintimnijih i najosjetljivijih podataka u svrhu treniranja AI sustava te mijenja pravila vezana uz automatizirano donošenje odluka.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
