Europska komisija predlaže pojednostavljena pravila u digitalnom sektoru: Uvodi se "poslovni novčanik"?

Tzv. Digitalni omnibus predviđa pojednostavljenje pravila o umjetnoj inteligenciji (UI), kibernetičkoj sigurnosti i podacima. Prijedlog uključuje i odgodu primjene nekih odredbi Akta o umjetnoj inteligenciji.



EU je prošle godine donio Akt o umjetnoj inteligenciji, koji će se postupno uvoditi, a Komisija sada želi dati sektoru rok do kraja 2027., umjesto kolovoza 2026., da se uskladi sa zahtjevima za visokorizične sustave - umjetnu inteligenciju koja utječe na osjetljiva područja poput sigurnosti, zdravlja i temeljnih prava.