tržište rada i AI
Ekonomisti Goldman Sachsa imaju poruku za Generaciju Z: Nije optimistična
Za sve mlade tragače za poslom koji se bore na današnjem, nestabilnom i neizvjesnom tržištu rada, stručnjaci koji rade za jednu od najbogatijih tvrtki na svijetu imaju poruku pune „teške ljubavi“: praktički ste gotovi, ljudi.
Rast bez radnih mjesta
U analizi nedavnih ekonomskih trendova u SAD-u, ekonomisti Goldman Sachsa David Mericle i Pierfrancesco Mei napisali su da je „rast bez radnih mjesta“ manje-više nova normalnost.
„Skroman rast radnih mjesta uz snažan rast BDP-a koji je nedavno viđen vjerojatno će biti donekle normalan u godinama koje dolaze“, rekli su Mei i Mericle, prema Fortuneu. Oni očekuju da će većina rasta BDP-a doći od povećanja produktivnosti potaknutog napretkom umjetne inteligencije, uz samo „skroman doprinos“ rasta ponude radne snage ili povećanja raspoloživih radnika, piše Futurism.
Tranzicijska trenja
„Povijest također sugerira da pune posljedice umjetne inteligencije za tržište rada možda neće postati očite sve dok ne udari recesija“, dodali su. Kada je riječ o tehnološkim inovacijama, „neka tranzicijska trenja bila su povijesno normalna i svakako su moguća u budućnosti.“
Fortune primjećuje da je zapošljavanje u svim industrijama u SAD-u osim zdravstvene u posljednjih nekoliko mjeseci otišlo u minus, jer rukovoditelji i menadžerski timovi udvostručuju napore na umjetnoj inteligenciji kako bi pojednostavili poslovanje i smanjili skupe režijske troškove - uglavnom u obliku plaća.
Ovaj nesretan uvid nadovezuje se na komentare predsjednika Federalnih rezervi Jeromea Powella iz rujna, kada je rekao da je tržište rada danas svedeno na "malo zapošljavanja, malo otpuštanja". Powellov uvid je slijedeći: "djeca koja izlaze s fakulteta i mlađi ljudi, manjine, teško pronalaze posao."
Gorka je to pilula za progutati, ali postoji i mnogo razloga za skepsu prema svim proročanstvima o umjetnoj inteligenciji koja smo unazad nekoliko godina imali prilike čuti.
Zapošljavanje u SAD-u najsporije od 2009.
Da, istina je da se zapošljavanje znatno usporilo - jedno izvješće otkrilo je da je zapošljavanje u SAD-u sada najsporije od 2009., kada je gospodarstvo još uvijek bilo u vrtlogu jedne od najgorih financijskih katastrofa u povijesti. Međutim, ekonomisti se ni blizu ne slažu oko uzroka, a umjetna inteligencija je vjerojatnije žrtveno janje nego stvarni krivac.
Na primjer, kako su primijetili analitičari Goldman Sachsa, ukupni utjecaj umjetne inteligencije na makroekonomiju još uvijek je ograničen, zaključak koji je iznio i Yale Budget Lab. S obzirom na stotine milijardi dolara uloženih u umjetnu inteligenciju do sada, investitori očito očekuju neviđeni potres američkog gospodarstva - ako dođe do revolucije umjetne inteligencije.
Nova tehnološka epoha?
Ali trenutno, izgledi za tu novu tehnološku epohu izgledaju neuvjerljivo. Umjetna inteligencija je daleko od zlatne koke kakvom su je predstavili poslovni rukovoditelji, direktori i vlasnici velikih tvrtki. Naime, ona propada (ili je na dobrom putu) u čak 95 posto tvrtki koje je uvode, navodi Futurism.
Nakon što su se u potpunosti uzdali u umjetnu inteligenciju u svrhu automatizacije svojih radnika, tvrtka za tvrtkom morala se suočiti s prilično neugodnom realnosti tržišta bivajući prisiljena vratiti, odnosno ponovno zaposliti radnike ili ukinuti vlastite programe umjetne inteligencije u korist vanjske radne snage.
U svakom slučaju, pravi problem nije navodna sposobnost umjetne inteligencije da obavlja posao za svakoga, već ista stara klasa vladajućih elita koje su se oduvijek borile da zadrže svaki cent koji - nisu ni zaradile vlastitim trudom.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare