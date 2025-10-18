Ekonomisti Goldman Sachsa imaju poruku za Generaciju Z: Nije optimistična

Da, istina je da se zapošljavanje znatno usporilo - jedno izvješće otkrilo je da je zapošljavanje u SAD-u sada najsporije od 2009., kada je gospodarstvo još uvijek bilo u vrtlogu jedne od najgorih financijskih katastrofa u povijesti. Međutim, ekonomisti se ni blizu ne slažu oko uzroka, a umjetna inteligencija je vjerojatnije žrtveno janje nego stvarni krivac.